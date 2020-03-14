黃偉哲期為弱勢學子裝上「翅膀」　社會局開辦自立脫貧方案

▲台南市社會局推動「展翅高飛」自立脫貧方案，針對16至26歲低收、中低收入戶或弱勢家庭成員辦理獎助學金、專長培力補助。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



為了落實台南市長黃偉哲「做得更好，讓市民過得更好」的政策，台南市社會局推動「展翅高飛」自立脫貧方案，針對16至26歲低收、中低收入戶或弱勢家庭成員辦理獎助學金、專長培力補助等，為弱勢學子裝上飛向未來的翅膀。

社會局指出，2020年底已補助223人次，協助弱勢家庭學員自立脫貧，透過教育累積脫貧的能量，幫助學子展翅高飛。

社會局舉案例指出，林同學父母親因公司結束營業而面臨中年失業，外祖母因為罹患失智症重度，需由林媽媽全天候照顧，家庭經濟只能靠著林爸爸從事水電臨時工及推拿工作維持家計。

林同學經過社工協助，參加社會局辦理「展翅高飛」自立脫貧方案，藉由「成績優異獎助學金」及「專長培力補助」，領有每學期1萬元的助學金與考照費用補助，因此也能稍稍減輕家中經濟壓力，另外透過社區服務及教育投資培力課程，學習到自我成長與培養關懷社會能力。懷抱著受人點水，湧泉以報處事態度，林同學後來選擇高齡服務學系就讀，盼未來也能默默為社會付出，貢獻微薄之力，也能讓自己能順利朝夢想邁進。

在黃偉哲市長「關懷弱勢優先」的理念下，社會局開辦脫貧自立方案，資金來自於公益彩券盈餘分配基金與民間捐款之社會救助金專戶，期望藉由提供積極性福利替代消極性救濟，積極幫助低收、中低收入戶家庭建立脫離貧窮的能量，鼓勵經濟弱勢家庭從被動的接受濟貧、扶貧，進一步達到抗貧與脫貧，及早回歸社會正常生活。民眾若對「展翅高飛」自立脫貧方案有任何疑問，可撥打06-2995686洽詢社會局社會救助科。

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