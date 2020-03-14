「方舟新樂園」植樹活動登場　黃偉哲邀市民攜手植樹營造永續生態

▲台南市長黃偉哲參加「方舟新樂園」植樹活動，身體力行親自種下小樹苗，倡導環境保育及節能減碳的重要性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市長黃偉哲14日上午參加在亞蔬-世界蔬菜中心舉行的2020年「方舟新樂園」植樹活動，身體力行親自種下小樹苗，倡導環境保育及節能減碳的重要性。

市長黃偉哲表示，科技文明的社會反而加速了環境的破壞程度，植樹造林對於環境生態有許多正面效益，期望藉著今日植樹行動，喚起大家對土地的關懷，將愛樹護林觀念向下扎根。

林務局嘉義林區管理處張岱處長、亞蔬中心副主任張瀛福、台灣中油公司台南營業處陳清郎副處長、立法委員郭國文、台南市議員許至椿、林志展、穎艾達利皆到場支持，共同推廣這項深具意義的植樹活動。





2020年「方舟新樂園」植樹活動由台南市政府、林務局嘉義林管處及亞蔬-世界蔬菜中心等單位共同辦理。黃偉哲市長表示，「方舟新樂園」推廣植樹綠美化觀念，也讓民眾體認樹木在生活環境中所扮演的重要角色與健康價值，感謝林務局所提供苗木、亞蔬—世界蔬菜中心提供土地，期望今日所種的樹苗落地生根，為台灣營造更好的自然生態環境。



嘉義林管處張處長表示，本次亞蔬中心植樹面積高達4公頃，樹種10餘種，總株數高達6,500株，規劃理念以生態造林方式，考量現地環境及現有鳥類棲息，保留部分草生地，營造多樣化植栽。



亞蔬—世界蔬菜中心張副主任致詞時也指出，日後亞蔬會盡力來養護植栽，相信幾年之後這裡將成為都市中的森林，除成為民眾休憩的場所，也提供野生動物更好更完整的棲息環境。





今日植樹活動現場雖下著雨，卻絲毫未澆息民眾植樹的熱情，大家不畏風雨穿著雨衣共同種下臺灣樹蘭、臺灣赤楠、相思樹等喬木、灌木計650株原生苗木；中興大學森林學系的學生也在現場教導大家植樹的正確方法及好處。嘉義林區管理處也特別提供蘭嶼羅漢松、杜英、光蠟樹及土肉桂等臺灣原生植物計1500株，給現場參與民眾領取，推廣「植樹造林」、「永續環境」的理念。

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