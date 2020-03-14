村里長、幹事協助居家檢疫　內政部擬補助2千元

▲內政部初步規劃補助村里長、幹事居家檢疫關懷2000元。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者張乃文／綜合報導

因應新冠肺炎疫情，行政院共編列600億的紓困振興預算，其中內政部編列1億6923萬元，內容包括補助村里長、幹事居家檢疫關懷工作等，內政部次長陳宗彥提到，初步規劃以服務4位以下的居家檢疫者補助2000元起跳，相關標準目前正在研擬中。

陳宗彥14日提到，內政部預算內容有提供給村里長、村里幹事等第一線人員協助執行居家檢疫關懷的費用，初步規畫是村里長、村里幹事服務4個以下的居家檢疫者，基本補助是2000元，每增加一個個案，就增加300元到500元的業務補助。

目前內政部還在研擬相關標準，陳宗彥指出，待報行政院核定後就會核發，不過，內政部強調，這筆預算主要是協助村里長、幹事等第一線人員在執行居家檢疫關懷時，所衍伸出的各種費用，如通訊費、交通費等，這筆預算也將會撥給地方政府運用。

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