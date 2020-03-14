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我沒看新聞怎知！「鄭州毒王」玩義法瞞旅史　染病「搭地鐵上班」竟反嗆

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▲大媽氣到打電話質問「毒王」郭偉鵬。

記者蔡紹堅／綜合報導

河南鄭州交通執法隊的派遣員郭偉鵬月初前往義大利、法國等國家旅行，回國後卻故意隱瞞旅遊史，不只沒隔離，還搭地鐵去上班，直到被確診染上新冠肺炎。事件傳出後，許多大陸網友都大罵郭偉鵬是「鄭州毒王」，還有人打電話過去質問，但郭偉鵬竟理直氣壯回應，「我去之前沒看新聞，怎麼知道呀！」此外，還有2名女子曾與郭偉鵬在國外有過接觸，同樣隱瞞旅遊史，現已被隔離。

根據陸媒報導，郭偉鵬疫情期間擔心簽證過期，於3月1日出發前往義大利看球賽，期間還在阿拉伯聯合大公國的阿布達比轉機。不過，郭偉鵬抵達義大利米蘭之後，球賽卻突然取消了，於是他又跑到法國巴黎購物，度過了5天的假期，於6日搭機返回北京。

郭偉鵬回到北京之後，又搭高鐵返回鄭州，且完全沒有隔離，照常搭乘地鐵去上班2天，直到9日喉嚨不適，10日出現發燒症狀，才前往醫院就醫，並於11日被確診染上新冠肺炎。更扯的是，防疫人員曾打電話詢問郭偉鵬的旅遊史，他竟不接電話，就連防疫人員直接上門詢問，也拒絕坦白，最終導致整棟辦公大樓的人員被撤離，並有至少24人遭到隔離。

▼防疫人員與警方曾上門詢問，但郭偉鵬仍未坦白旅史。（圖／翻攝微博）

▲▼「鄭州毒王」遊義法瞞旅史　染病「搭地鐵上班」竟嗆：我沒看新聞！。（圖／翻攝微博）

事件傳出後，大陸網友都非常憤怒，擔心鄭州好不容易控制住的疫情，因為此事再度失控，甚至有人大罵郭偉鵬是「鄭州毒王」「一人毀一城」。

還有一位大媽氣到打電話過去質問，「你為什麼這樣？不知道義大利是疫區嗎？」「在北京下飛機為什麼還回鄭州？不在北京先隔離14天！」「知道了為什麼不上報？還隱瞞出國？太自私了！鄭州好不容易控制住了！」

面對質問，郭偉鵬則理直氣壯回應，「我去之前又沒看新聞，怎麼知道呀！」「回國機場我都報了啊！機場填訊息我都填了呀！」「我家在鄭州，我不回鄭州我回哪呀？」

此外，內蒙古呼和浩特市也有兩名女子因隱瞞旅遊史被強制隔離、立案調查，當地公安單位指出，這兩名女子日前從土耳其經阿布達比轉機，曾與「鄭州毒王」郭偉鵬有過接觸，且回國後同樣隱瞞旅遊史，在社區四處活動，還曾到外面的餐廳用餐。

河南官方對此事也相當重視，河南省公安廳黨委副書記、副廳長范玉龍指出，在河南新增病例連續清零的情況下，郭某鵬出國前往疫區，返回後行經多地，不如實報告來往真實情況、不按要求配合落實隔離觀察措施，多次出入公共場所，多次乘坐公共交通工具，造成多人被隔離的嚴重後果，「一人之行為，造成一城之不安，害人害己！」

▼郭偉鵬害整棟辦公大樓人員被撤離。（圖／翻攝微博）

▲▼「鄭州毒王」遊義法瞞旅史　染病「搭地鐵上班」竟嗆：我沒看新聞！。（圖／翻攝微博）

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