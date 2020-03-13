快訊／立院三讀通過紓困特別預算！600億經費「一毛未刪」

記者林銘翰／台北報導

因應新冠肺炎疫情造成之衝擊，立法院會12日三讀通過紓困條例特別預算，預算總額為新台幣600億元，包括防疫補償金共18.2億；餐飲、零售、商圈、市場的消費優惠措施（抵用券）匡列20億；以及補助民眾於藝文場所消費3億元，因朝野黨團日前已達成共識，最後在未經表決的情況下順利三讀。

▲紓困振興特別條例三讀。（圖／記者屠惠剛攝）



立法院會上月25日三讀「嚴重特別傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，規定特別條例所需的經費上限為600億元，以特別預算方式編列，施行期間自民國109年1月15日起至110年6月30日止，條例施行期間屆滿得經立法院同意延長。

行政院會隨後於上月27日通過「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」新台幣600億元，包括防疫補償金共18.2億元；餐飲、零售、商圈、市場的消費優惠措施（抵用券）匡列20億；補助民眾於藝文場所消費3億元等，全案後續送立法院審議。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議9日召開聯席會議，就特別預算案進行審查，朝野立委共提出183案，歷經四個多小時討論後初審通過，全案須交由黨團協商。

立法院長游錫堃12日召集朝野協商，包括國民黨團、台灣民眾黨團、時代力量黨團再提出44項提案，由於新增提案未涉及刪減或凍結特別預算，歷經約一小時的討論，最終沒有刪減或凍結任何預算，也沒有提案遭到保留，民進黨團總召柯建銘於會中表示，13日院會處理時不用進行表決，可望順利完成三讀。

立法院13日舉行院會，會中正式通過「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案（109年1月15日至110年6月30日）」，包括防疫補償金共18.2億元；餐飲、零售、商圈、市場的消費優惠措施（抵用券）匡列20億；以及補助民眾於藝文場所消費3億元，全案經立法院三讀通過後實施。

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