桃園憲光咖啡日慢聊故事　還有覓尋眷味小食譜

▲桃園憲光二村，於每月最後一個星期六固定舉辦慢聊咖啡日。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

不被疫情悶壞，快來戶外走走！桃園市文化局13日指出，桃園龜山區憲光二村今年進入第1期修復再利用工程，星期三至六駐地工作站依然對外開放，每月最後一個星期六固定舉辦慢聊咖啡日，帶來音樂表演和手作活動；還有與龜山菜市場在地店家合作的眷味食譜卡蒐集活動，邀你品味昔日眷村生活。

而為了讓你的故事成為乘載時光的美好記憶，在這手機和網路發達時代，越來越多人不再提筆寫信，人與人之間關係越來越疏遠，現在，每月最後一個星期六到憲光二村慢聊咖啡攤車領取故事卡，分享你的小故事即可兌換一杯咖啡。故事卡也將集成小冊，跟著咖啡攤車到週邊學校與社區去旅行。

▲憲光二村屬眷村型態的社區，是桃園唯一的憲兵宿舍。（圖／文化局提供）

聽過眷村媽媽料理的美味，但知道食材是從哪裡來嗎？現在龜山菜市場裡10個攤位或店面中，隱藏著10張眷味食譜卡，上面記載著風味不同的10道眷村菜與10個店家小故事，邀你走跳龜山在地市場。找齊這10張眷味食譜卡，即可到憲光二村換取精美鑰匙圈。

除了慢聊咖啡日和眷味食譜卡蒐集活動，即日起至3月28日帶著手機在園區內尋找憲光故事角色圖像，完成任務即可兌換限量小禮！憲光二村屬眷村型態的社區，是桃園唯一的憲兵宿舍。

►我沒有遲到，是時間遲到了！