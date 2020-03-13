獨／轎車對決雲豹裝甲！警稱轎車超車釀禍…她曝「關鍵打臉畫面」：我爸很委屈

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記者戴若涵、陳羿妏／桃園報導

桃園市台一線楊梅段11日上午發生一起車禍！一輛國造雲豹裝甲車與一輛銀色轎車發生擦撞，警方初步研判，可能是轎車駕駛超車不慎，才會發生事故，但這番說詞卻讓轎車駕駛女兒感到相當不滿，12日先在臉書上傳行車紀錄器影像替父親發聲，13日更提供《ETtoday東森新聞雲》附近監視器畫面，當場打臉該說法！

車禍發生後，楊梅警方獲報到場處理，並對雲豹車駕駛、吳姓轎車駕駛進行酒測，發現2人酒測值均為0，初步研判是吳男從楊梅區中山北路一段往楊梅交流道方向行駛，因前方有雲豹裝甲車同向行駛，吳男從後方準備超車，從內側車道要變換到外側車道，結果不慎擦撞上雲豹裝甲車，釀成這起事故。

▲▼ 桃園市11日上午發生雲豹裝甲車擦撞轎車事故。（圖／當事人家屬提供，下同）

吳姓駕駛的女兒為此感到相當不滿，12日在個人臉書PO出行車紀錄器畫面強調，「我爸開的很慢也沒有超車，是直接被裝甲車擠歪，而且昨天軍方說法是為了閃摩托車，不知道為什麼報導變成我爸疑似超車」。

13日上午吳姓駕駛的女兒再提供《ETtoday東森新聞雲》事發時附近店家的監視器畫面，只見當時吳男行駛於內側車道，卻遭雲豹裝甲車從後方撞上，車輛當場被撞歪，更一路推行了數十公尺遠，打臉超車的說法。

吳男女兒表示，所幸父親僅受到驚嚇，並無受傷，當時原先聽軍方稱是為了閃避機車，才會造成擦撞，認為保險解決就沒事了，沒想到軍方卻改口、不承認，「覺得我爸很委屈才會生氣」，並積極尋找附近監視器畫面，要還父親一個清白。

▲吳男女兒要到附近監視器畫面，要替父親平反。（圖／當事人家屬提供）

事發時還有網友將事故照片發到臉書社團「楊梅人」，狂譏轎車「越級打怪」！整起事件詳細發生原因及經過，仍有待警方進一步調查釐清。

▲這起事故遭網友譏「越級打怪」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

我沒有遲到，是時間遲到了！

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