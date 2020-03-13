桃園台商挨罰百萬暴走！檢疫所吞安眠藥…大鬧急診室「狂噴口水」：我沒生病

▲桃園市衛生局12日針對一名居家檢疫隔離者卻四度趴趴走重罰百萬元，圖為警方到居家檢疫者查訪。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

新冠肺炎疫情持續延燒，桃園一名自廈門返台的李姓台商（29歲）因未配合居家檢疫規定、4度外出「趴趴走」而遭衛生局開罰百萬，並強制送往檢疫所。李男得知自己遭罰鉅款後情緒相當激動，不但於13日凌晨暴走大鬧，被送往醫院治療後又與醫護人員發生拉扯衝突，甚至朝著身旁眾人狂噴口水，證明自己「沒有生病」。

衛生局表示，李姓台商2月29日自廈門返台，由於廈門屬於疫情流行地區，因此返台者須配合政策，居家檢疫14天，但李男卻無視規定，於3月2日、3日、5日、10日4度外出趴趴走逛街、購買食物，經查核屬實後，遭重罰100萬元，並於12日強制送往檢疫所。

但李男事後得知自己遭罰百萬後情緒難以平復，13日凌晨在檢疫所內情緒失控大鬧，還吞下多顆安眠藥，身旁的母親見狀後嚇得急忙向警消求援，並將李男協助送往醫院，由桃園療養院醫師協助對李男進行精神鑑定。

今早李男被送往急診室後，脫序行為仍然不斷，不願配戴口罩還與現場醫護人員發生拉扯衝突，員警趕抵現場協助後，李男還不斷嚷嚷自己沒有生病，甚至對著身旁眾人狂噴口水，「證明自己很健康」。警消無奈之餘，稍早已將李男送往療養院強制戒護就醫。