桃園346處關懷據點疫期暫停服務　長者外展服務持續

▲市長鄭文燦於蘆竹區訪視中山社區關懷據點防疫狀況。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

防疫期間，為避免群聚感染風險，桃園市自3月9日起，全面暫停全市346處社區照顧關懷據點暨巷弄長照站到點服務。市長鄭文燦13日於蘆竹區訪視中山社區關懷據點防疫狀況及關懷服務表示，此期間，聘有照服員的據點則繼續提供關懷訪視及電話問安等外展服務，讓長者照顧服務不中斷。

▲市長鄭文燦於蘆竹區訪視中山社區關懷據點防疫狀況。（圖／市府提供）

陪同的社會局長鄭貴華則指出，目前雖然各據點暫停到點服務，各社區若有失能長輩需要提供送餐或備餐服務，亦可轉介申請長照送餐服務或居家服務等，滿足其照護需求；同時，市府也呼籲各老人會春遊、參訪觀摩及各單位長青學苑課程等群聚活動，延期至疫情緩解後再辦理，課程若已進行中，則請辦理單位加強落實各項防疫措施，齊心完善防疫整備工作。

▲▼桃園346處關懷據點於疫期暫停服務。（圖／市府提供）



另外，鄭文燦市長也由衛生局長王文彥陪同至龜山區衛生所，慰勉龜山區衛生所防疫工作人員並表示，衛生所醫護同仁肩負本次防疫重任，尤其龜山區衛生所及蘆竹區衛生所執行居家隔離的個案較多，關懷工作量特別吃重，第一線醫護同仁對疫情的調查、詳細衛教說明及追蹤關懷等，都是在提供原有公共衛生業務下額外負擔的重擔及壓力。

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