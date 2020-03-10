因應疫情桃園第一次　謝美英：母親節可和父親節活動合併辦理

▲黨籍市議員謝美英建議市長鄭文燦，今年母親節活動延至8月和父親節表揚活動一起舉辦。（圖／翻攝自網路）



記者楊淑媛／桃園報導

有感疫情還未退燒，然5月母親節表揚活動，即將到來，為避免大型聚會，無黨籍桃園市議員謝美英建議市長鄭文燦，今年母親節活動延至8月和父親節表揚活動一起舉辦。市長鄭文燦應允請社會局與各單位規劃，研擬將今年母親節活動延後，與父親節活動合併辦理。

桃園市長鄭文燦10日至桃園市議會定期大會，進行施政報告及說明，市議員謝美英針對目前各國疫情還在連環爆，顯見新冠肺炎疫情的發展尚未穩定下來，向鄭文燦提出四點建議，包括：建議母親節活動與父親節活動合併辦理；市府積極主動告知民眾減稅政策；市府主動公告或行文人民團體，涉及改選事宜可展延3個月，及由民政體系通知里內社區所有權人，區權會可彈性召開的訊息；成立縣市聯盟拚觀光，減少觀光產業衝擊。

▲受疫情影響，今年桃園母親節表揚活動，不再單獨辦理。（圖／市府資料照）

鄭文燦表示，以往母親節表揚活動採分區及全市舉行，因應防疫需要，請社會局與各單位規劃，研擬將母親節活動與父親節活動合併辦理；市府加強宣導房屋稅和地價稅可展延或分期繳納，及人民團體改選事宜可展延的訊息；此外，桃園與鄰近縣市早已成立「北桃合作平台」及「桃竹竹苗區域治理平台」，未來將持續密切合作和聯繫。

謝美英同時也關心防疫期間，中華職棒開賽及市府異地辦公規劃。鄭文燦表示，市府已向中央反映，請體育署統籌協調規劃，並建議中華職棒採高標準防疫，改以只有比賽沒有觀眾的電視轉播或線上直播方式進行。此外，市府也將進行異地辦公演練，各局處將分組辦公，建立完善的職務代理人制度，讓公務不因疫情而受影響。

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