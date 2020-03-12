中職棒開幕戰延賽　鄭文燦建議：電視轉播、線上直播或再延期

▲桃園市長鄭文燦12日主持防疫會議時表示，針對疫情持續延燒，本月28日開打的中職開幕戰，市府明確表示改「電視轉播、線上直播」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對新冠肺炎疫情仍持續延燒，桃園市長鄭文燦12日在市府防疫專案會議上表示，世衛組織WHO已定義新冠肺炎為全球大流行，中華職棒今年開幕戰延至本月28日舉行，他明確表達建議中職改採「電視轉播、線上直播」方式進行，或是中職選擇再延期。

受到新冠肺炎疫情影響，中職12日下午將再邀集中央疫情指揮中心、體育署、各球團領隊、桃園市政府體育局、衛生局與會討論開幕戰是否延期等相關議題。

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▲桃園市長鄭文燦針對疫情持續延燒，12日在防疫專案會議明確表示，建議中職「電視轉播、線上直播」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市長鄭文燦12日上午在市府防疫專案會議上指出，中職31年開幕戰由樂天桃猿隊迎戰中信兄弟隊，身為地主的桃園市政府建議中職應以防疫為優先考量，他已要求出席的市府體育局長莊佳佳下午出席中職防疫小組會議時，明確表達市府立場，建議中職改採「電視轉播、線上職播」方式或是延期舉行。

鄭文燦強調，市府參考日韓職棒已延期到4月舉行，但會不會如期開打仍是未知數，NBA官方則12日宣布無限期停賽，因距離3月28日開幕戰僅剩16天，疫情顯然還不可能馬上結束，且符合1000人以上的大型活動，所以市府立場是明確表達建議，中職改採「電視轉播、線上職播」方式或是延期舉行。

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