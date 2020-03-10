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施政報告和質詢都和疫情有關　鄭文燦：臺灣防疫高品質

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▲桃園施政報告和質詢都和疫情有關　

▲受疫情影響，市長鄭文燦提出的施政報告及說明，市府的防疫對策成為重點。（圖／翻攝自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會定期大會10日進行市長鄭文燦施政報告，受疫情影響，與往年最大不同，鄭文燦提出的施政報告及說明，市府的防疫對策成為重點；而出席的40多位市議員，質詢的重點也不離疫情。鄭文燦強調，整體而言，面對疫情，台灣在過程中展現冷靜、智慧與團結，相信在中央與地方政府的合作下，能夠更加落實高品質的防疫作為。

鄭文燦於施政報告表示，新冠肺炎防疫期間，市府各項防疫整備持續進行中，每週一、二、四、五早上8時於消防局召開防疫專案會議，週三市政會議也固定安排防疫專案報告，會中各單位持續配合中央疫情指揮中心指示，發布相關對策，並整合桃園市各項防疫需求及作為。

▲桃園施政報告和質詢都和疫情有關　

▲郭蔡美英議員建議市府團隊，疫期要輪流開會。（圖／翻攝自網路）

目前中央與地方政府密切掌握各縣市居家檢疫及隔離者的數量，並普及防疫資訊及物資。首先在醫療資源整備方面，桃園市有11家急救責任醫院，共同組成「COVID-19聯防醫療網」，由市府衛生局統籌，盤點各項防疫資源，使防疫物資、病床床位、醫護人力、設備及院際轉診相互支持，讓醫療資源發揮最大效果。針對居家檢疫及隔離者的需求，市府也持續推出不同類型的健康關懷包，提供心理減壓專線、遠距醫療服務等線上服務，期許陪伴居家檢疫及隔離者安心度過14天隔離期。

▲桃園施政報告和質詢都和疫情有關　

▲呂淑真議員指出桃園企業受肺炎疫情影響嚴重，希望市府能多提供協助。（圖／翻攝自網路）

在學校防疫整備方面，鄭市長提到，市府不僅完成校園環境消毒，也提供學校酒精、額溫槍等防疫物資，未來市府會進一步擴大採購防疫物資，達到「班班有額溫槍或耳溫槍」的目標。同時，為了減少學校的負擔，也協助學校團膳及廚房進行防疫整備。未來若疫情持續，市場間若能購買紅外線熱像測溫儀，也希望為大型學校增購紅外線熱像測溫儀，讓桃園學子安心就學。

▲桃園施政報告和質詢都和疫情有關　

▲徐玉樹議員指出政府推動肺炎防疫工作迅速，但細部規劃仍待加強。（圖／翻攝自網路）

針對公共運輸防疫整備，鄭文燦表示，桃園捷運公司也完成防疫演練，且預定於3月會在21個捷運車站陸續設置紅外線熱像測溫儀，加強體溫監測，確保往來旅客健康。針對其它大眾運輸交通工具，市府交通局也提供團購口罩，共同保障乘客與司機的安全。

鄭文燦談到，為因應可能的社區感染，市府也優先進行超前部署，進行2次社區自主防疫演練，邀請里長、鄰長及社區志工參與防疫演練，並將製作社區演練教學光碟，讓所有里長了解在社區發生確診病例時，負責宣導通報疫情及衛教資訊、設置發燒篩檢站、關懷社區居民、協助環境消毒及秩序維護，共同執行防疫工作。

關於體育、藝文及觀光設施，鄭市長也談及，市府要求完善各項防疫準備，目前三、四月間的宗教、藝文、體育活動，市府已盡力協調停止或延期舉辦；而市府大型活動如大溪豆干節、龍岡米干節等，也依照防疫標準決議延期辦理，減少群聚感染的可能性，進而降低醫療體系負擔。

另外，有關防疫期間勞工的防疫隔離假及相關產業紓困，市府持續與各企業密切溝通，待「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興別條例」的細項完成後，能夠降低桃園市各項產業所受到的衝擊。其中桃園機場產業最為困窘，出入境旅客（含轉機）至今每日已低於3萬人次，連帶影響機場捷運運量，對整體機場產業造成嚴重衝擊。

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