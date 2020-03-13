戳破文明假象？德義搶奪瑞士物資　陸網諷：關鍵時刻變強盜

▲瑞士醫療物資頻被鄰國扣留，引起外交層級紛爭。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者郭卉寧／綜合報導

中國大陸先前曾發生「雲南大理市攔截重慶物資」的事件，沒想到類似情況也在歐洲上演。瑞士近日不僅被德國攔截一批口罩，還被義大利扣押消毒水，甚至11日又再度傳出從中國訂購的外科手套也遭德國沒收；對於這番搶奪物資的狀況，大陸網友表示，這是「戳破歐洲國家的文明假象」。

綜合瑞士媒體報導，有一輛載有24萬片外科口罩的卡車，原本預計9日開往瑞士，卻在通過邊境前遭德國海關攔下，當時德國總理梅克爾（Angela Merkel）表示，並沒有禁止對瑞士出口物資，「我們只是希望醫療器材能在正確的人手中。」

▼準備運往瑞士的口罩，在通過邊境前遭德國扣押。（示意圖／記者李毓康攝）



然而，11日又傳出德國扣押一批準備運往瑞士的貨櫃，裡面則裝有中國製的外科手套，對此，瑞士經濟部表示，外科手套只是被德國扣留的眾多貨物其中之一。據了解，該貨櫃並未經過德國清關，而是在漢堡的免稅倉庫被沒收，一名德國海關消息人士指出，扣留該貨櫃屬於一項疏忽，目前已經放行。此外，同日還有另一批瑞士訂購的消毒水遭義大利攔截。

由於歐洲各國爭奪防疫物資的情況，與中國先前所發生大理市攔截重慶口罩的過程十分類似，就有不少大陸網友在微博相關新聞下方表示，「原形畢露」、「關鍵時刻看出素質」、「大理沒理，德國缺德」、「西方人素質高嗎？沒事時裝得像紳士，到了關鍵時刻就是強盜」、「瑞士和德國剛發生的這場糾紛，戳破歐洲國家的文明假象」、「再一次清醒地認識到歐洲的無恥，歐盟在幹什麼，你的成員國耍流氓了，不管管嗎」。