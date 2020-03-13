防疫保單立即生效！南山人壽宣布：17張住院醫療險「取消30日等待期」

▲南山人壽表示，即日起現售的17張住院醫療保險商品，將以附加批註條款方式，針對法定傳染病取消30日等待期。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，保險業者紛紛響應主管機關放寬因應。南山人壽13日宣布，即日起對現售17張住院醫療保險商品，以附加批註條款的方式，針對法定傳染病取消30日等待期；而如果是已投保、正於等待期的保戶，則保單直接適用，不用額外附加。

新冠肺炎疫情升溫，保險業者陸續推出醫療險保單免30天等待期，卻被金管會認為「假關懷、真促銷」的疑慮；不過，保險局10日進一步表示，若既有保單取消或縮短等待期，可採備查方式，不用核准送審。

因應主管機關放寬規定，南山人壽產品發展暨精算功能副總經理陳維新表示，這項新措施是將南山現售的17張住院醫療保險商品，以「法定傳染病排除等待期間」批註條款的方式，取消法定傳染病30日疾病等待期的規定，且保戶不需額外付費。

陳維新指出，若17張保單契約生效日為2020年2月13日至3月12日間，也就是目前仍在30天等待期的客戶，則無須申請、即可直接適用前述批註條款，希望可以擴大提供更多保戶，更全面、更即時的住院醫療保障，協助民眾一起安心渡過疫情。

南山人壽表示，目前所有醫療保險商品都已將法定傳染病列入保障範圍，保戶不須擔心；若保戶不幸感染，除依約給付醫療保險金外，入住負壓隔離病房期間，會比照加護病房給付標準辦理。此外，在住院期間也提供最高5日、上限新台幣5萬元的住院關懷預付保險金服務。