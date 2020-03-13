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綠議員舉碑文證「台灣不屬中國」！蔡正元怒轟「白癡」：歷史知識低落

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▲▼國民黨副秘書長蔡正元。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨副秘書長蔡正元。（圖／記者屠惠剛攝）

記者邱茀濱／綜合報導

台南市議員李啟維昨（12）日表示，大天后宮施琅平台紀略碑上記載著，「台灣遠在海表，昔皆土番、流民雜處，未有所屬。」想要以此證明台灣自古便不屬於中國。但此話一出，隨即引發國民黨前立委蔡正元的不滿，怒轟有「白癡議員」施琅的碑文宣傳「台灣不屬中國」，就是綠營政客歷史知識低落的又一鐵證。

蔡正元13日在臉書上發文大罵，有個白痴綠營議員說，有個媽祖廟上有施琅的碑文，並刻有「台灣自古不屬中國」，「這位白痴議員就很興奮的宣傳『台灣不屬中國』」的論調，他認為這是綠營政客歷史知識低落又一鐵證。

蔡正元列舉三點狠嗆，第一是媽祖出現在台灣島時，「正是台灣屬於中國的鐵證，也是台灣屬於中國的開始」；第二是媽祖未出現在台灣島前，的確不屬於中國和中國人，卻是屬於原住民的部落領地，「沒有國家組織，算是『無主之島（沒有國家主權管轄之島）』。」

蔡正元表示，第三則是「講那些白癡屁話的綠營議員和刊載的綠媒」，身上的DNA和語言文化，都是台灣屬於中國時，靠中國的武力保護才能移居來台，否則早被原住民族馘首滅族。

不僅如此，他還認為其實歷史知識低落的不只綠營政客，還有些身上DNA是1949年後，靠著徵國武力打贏日本，才能移居來台的「那幾位電視主播，明明就長的像中國蝙蝠的臉，卻愛裝成台灣蝙蝠，這未免更搞笑也更可恥。」

▲台南市議員李啟維，建議台南市政府應爭取台南澎湖航線，以利台南觀光發展及提供澎湖鄉親更便利的交通工具。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員李啟維。（圖／記者林悅翻攝）

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