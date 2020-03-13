連國防部長都要喊他一聲學長　黃澎孝曝「下架吳斯懷」原因

▲吳斯懷。（圖／吳斯懷辦公室提供）

記者張乃文／綜合報導

國民黨不分區立委吳斯懷傳出向國防部索取軍方機密資料，雖然吳斯懷辦公室也發聲明稿澄清，不過消息一出仍引發外界議論。前國大代表黃澎孝分析，這事國防部應該也挺犯難的，因為攸關軍方「學長學弟制」內部文化，國防部長嚴德發、國安局長邱國正都是吳斯懷學弟，而「吳斯懷學長」向國防部開口索取國防資料時，國防部長「嚴德發學弟」會有多麼為難，如今，大家應該能了解當初為什麼他會一再呼籲下架吳斯懷了吧。

針對吳斯懷傳出向國防部索取軍機資料一事，隨後他本人也澄清是公開資訊。但黃澎孝仍在臉書提到，社福環衛委員會的吳斯懷，雖然強調是「問政需求」，但輿論和社會大眾卻都保持懷疑。他認為，事情會曝光，應該是國防部為自保，讓消息「不脛而走」出去的吧，因為，國防部實在是挺「犯難」的，吳斯懷不但是現任立委，更是現任國防部長嚴德發的學長，還比嚴德發高一期。

黃澎孝解釋，軍校有所謂的「學長制」，相當講究先來後到，尤其隔一期的學長、學弟還會成為「入伍班長」和「班兵」的「師徒關係」，「入伍班長」的地位，「僅次於上帝」；而這段在軍校的學長學弟關係，下了部隊後往往又轉化成為「長官」跟「部屬」，以軍中的「停年限制」，一般狀況下學弟是很難「超前」學長的。

黃澎孝說，所以當這位 「吳斯懷學長」向國防部開口索取國防資料時，就知道「嚴德發學弟」有多麼為難了。另外，他還提到，不僅嚴德發，另一位剉咧等的「學弟」就是當今的國安局長邱國正。他說，邱國正「入伍教育」時的「班長」恰好就是43期裝甲兵科的「吳斯懷學長」，更湊巧的是吳斯懷的「六軍團司令」也就是由邱國正接任的。

黃澎孝直言，如今，大家應該能了解他當初為什麼會一再呼籲下架吳斯懷了吧，正因為，吳斯懷沒下架，我們的國防與國安「都有可能被下架了」。

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