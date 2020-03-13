吳斯懷調國軍「機密資料」遭質疑　國防部：未涉及機敏內容

▲國民黨立委吳斯懷。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

外傳國民黨立委吳斯懷向國防部索取機密資料，國防部13日表示，委員基於監督各行政部門問政需要，可依職權要求提供相關資料，而此次提供委員資料，均源自國防報告書、國防部網站及立法院公開表報等資訊，均未涉及機敏內容。

吳斯懷日前於立法院委員會抽籤時，未抽中其專長的外交及國防委員會，反倒抽中社會福利及衛生環境委員會。未料，吳斯懷12日晚間傳出向國防部索取資通電軍、陸海空軍人力編制、聯兵營戰力規劃等機密資料，引起議論。

對此，國防部13日表示，委員基於監督各行政部門問政需要，可依職權要求提供相關資料。

國防部指出，此次提供委員資料，均源自國防報告書、國防部網站及立法院公開表報等資訊，均未涉及機敏內容，特此說明。

民進黨立委王定宇受訪時表示，國會監督有一條界線，有些國家機敏性或行政作為上，「我們尊重行政做法」，但昨天看媒體揭露的訊息，吳斯懷是調資通電軍資料，「我不懂為何衛環委員會要一直調潛艦資料」，難免會讓人擔憂跟疑慮。

民進黨立委莊瑞雄則說，吳斯懷應該要知道他的任何動作都會受到矚目，吳斯懷既然在社福衛環委員會就應該了解，自己為何會跑到社福衛環委員會，否則以他是軍事專家、軍事將領退下來，理當留在外交及國防委員會。

民進黨立委羅致政也認為，大家都用放大鏡看每個立委的表現，對於這些國防機密的取得，怎麼用或適不適合，大家也都用同樣標準在看。羅致政說，立委因質詢需要索取資料，國防部要遵守相關法規，尤其吳斯懷並不是外交國防委員會的立委，在提供資料上國防部應該更謹慎。

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