調國防資料遭質疑　吳斯懷反批國防部「居心叵測」：不要這樣炒作！

記者袁茵／台北報導

國民黨不分區立委吳斯懷傳向國防部索取軍方機密資料引起各界議論。針對辦公室聲明中強調「居心叵測」，是不是在懷疑有國防部會議人員向媒體洩密？吳斯懷13日上午強調，「當然！」這樣國防部應該要出來說明，因為他要的資料就是各軍種數據，是國防白皮書上有登錄的。

吳斯懷13日上午參加完黨團大會後受訪提到，自己辦公室已經有發新聞稿，是非常完整的說明，他也將資料帶到現場，希望在場媒體們能看一下，「完全沒有任何機密資料！」自己在協調會裡面跟國防部官員交換意見時，也公開告訴對方，不需要提供機密資料和內容，只是要彙整公開資料方便他問政。





▲吳斯懷受訪。（圖／吳斯懷辦公室提供，下同）

吳斯懷說，希望國防部針對這件事情能站出來說明，國防部提供的資料有沒有機密？這是國防部要去認定的，「據我的了解是完全沒有！所以我只能用這個方式來說明，希望部會不要用這種方式來炒作，這樣對所有立委合法行使職權是非常不尊重的！這是非常惡質的案例，請國防部應該站出來公開說明，而不是我來說明。」

針對國防部表示不是機密資料，但有些資訊較機密。吳斯懷說，什麼叫比較機密？請國防部依據《國家機密保護法》來說明，國防部提供的資料是公開資料，會中討論的內容沒有說明也沒有提供，所以沒有機密的問題，希望國防部能說清楚，立委依據《憲法》保障行使職權，請國防部予以尊重。

針對辦公室聲明中強調「居心叵測」，是不是懷疑有國防部會議人員向媒體洩密？吳斯懷強調，「當然是嘛！否則媒體怎麼會知道我在會議裡面的內容？而不是紙本上的？這是一個不好的案例，請國防部要公開說明！而不是我來說明。」

吳斯懷強調，自己沒有要求要機密資料，調閱的資料就是手中這一些，也就是各軍種的基本數據，以及國防白皮書上公開的資料，僅是希望國防部整理好，方便他問政。

最後，關於資通電軍部分，吳斯懷提到，他們只是交換意見而已，提醒對方資通電軍要能夠比照國外網軍努力方向，只是意見交換，請國防部把這些訊息告訴媒體的人站出來說明。

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