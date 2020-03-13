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國民黨團痛批國防部「惡意扭曲」　要求向吳斯懷說明道歉

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▲▼國民黨召開「立法實務研討會」-吳斯懷。（圖／記者周宸亘攝）

▲國民黨立委吳斯懷。（圖／記者周宸亘攝）

記者林銘翰／台北報導

外傳國民黨立委吳斯懷向國防部索取機密資料，吳斯懷辦公室13日上午發出新聞稿聲明，立法委員依據法律可要求部會提供相關不涉機敏的公開資訊，且調閱資料並不限制其所屬委員會，更質疑「是否為國防部參加會議人員所為」，至今未真實說明居心叵測。對此，國民黨立法院黨團午間也發出聲明稿提出抗議，要求國防部針對此事作出說明，並向吳斯懷道歉。

吳斯懷日前於立法院委員會抽籤時，未抽中其專長的外交及國防委員會，反倒抽中社會福利及衛生環境委員會。未料，吳斯懷12日晚間傳出向國防部索取資通電軍、陸海空軍人力編制、聯兵營戰力規劃等機密資料，引起議論。

吳斯懷辦公室13日上午發出新聞稿聲明，表示立法委員依據法律可要求部會提供相關不涉機敏的公開資訊，且調閱資料並不限制其所屬委員會。吳斯懷辦公室強調，相關資料都是公開資訊，索取資料的同時，也不曾要過任何一份機密資料，且還特別提醒機密資料不用提供。

吳斯懷辦公室也質疑，當天會議內容為何特定媒體會知悉，「是否為國防部參加會議人員所為」至今未真實說明，其居心叵測，是否欲造成外界對吳斯懷誤解，以及藉此事件造成爾後立法委員問政索取資料的寒蟬效應。 

國防部13日午間表示，委員基於監督各行政部門問政需要，可依職權要求提供相關資料，而此次提供委員資料，均源自國防報告書、國防部網站及立法院公開表報等資訊，均未涉及機敏內容。

不過國民黨團隨後發出聲明稿表示，立法委員依據《立法院職權行使法》，監督政府施政作為，依問政需要，可要求部會提供相關不涉機敏之公開資訊；立委調閱資料並不限制其所屬委員會，且在審查預算與法案時，亦同樣可對中央所屬各部會實施審查與監督，以上均為立委行使之職權。

國民黨團表示，呼籲媒體與社會人士，不應惡意解讀立委依法行使職權之作為，過度消費政治人物的舉措應適可而止。國民黨團也說，針對本次國防部惡意扭曲的作為，國民黨團提出嚴正抗議，要求國防部針對此事作出說明，並向吳斯懷道歉。

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