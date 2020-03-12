左營深夜街頭喋血！海軍志願役外散宿變「小吃部亂鬥」　1人被敲破頭

▲警方獲報有人鬥毆立即出動快打部隊。（圖／記者洪正達翻攝）



記者洪正達／高雄報導

高雄左營基地外軍校路11日深夜爆發街頭喋血鬥毆，警方初步調查，整起案件疑似為志願役軍人酒後聚眾互毆，先是一方在小吃部釀起衝突後，另一方不滿被打，又糾眾返回現場報仇，雙方棍棒齊飛，造成1人頭部掛彩送醫，鮮血流滿地。

左營分局表示，盧男（23歲）和3名友人於11日22時到軍校路一間卡拉OK 唱歌喝酒，因與鄰桌黃男（24歲）酒醉發生口角糾紛，黃男心生不滿，隨後又教唆黃女（23歲年次）、許男（19歲）及另外4名友人到場對盧男等人尋仇，警方獲報立即派遣快打警力到場處理，除協助將頭部受傷盧男及手部受傷陳男送醫外，並將教唆打人黃嫌等4人逮捕，另3嫌身分已掌握將陸續查緝到案說明，全案將依《殺人未遂》及《聚眾鬥毆》送辦。

▲其中一人被打破頭送醫。（圖／記者洪正達翻攝）

▲現場留下大片血跡。（圖／記者洪正達翻攝）

警方初步調查，鬥毆起因為雙方酒醉引發口角糾紛，其中一方教唆友人持球棒打人，警方強調對暴力行為決不容忍，絕對嚴正執法並展現維護公權力及社會秩序的決心，呼籲民眾勿以身試法。

▲事發點就位在海軍基地不遠處。（圖／記者洪正達翻攝）

▲左營分局偵查隊長林士元說明處理經過。（圖／記者洪正達翻攝）



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