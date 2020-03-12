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通緝犯逃亡期間兼賣毒維生　套房內分裝毒品遭逮

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▲▼ 。（圖／記者翁進忠攝）

▲林園某出租套房查獲毒品分裝工廠，逮捕44歲劉姓通緝犯，及4名疑似去買毒品的藥腳，查扣毒品海洛因2.82公克、安非他命131公克及毒品咖啡包290公克、吸食器、現金7萬等贓證物。（圖／記者翁進忠翻攝）

記者翁進忠／高雄報導 ­

高雄市刑大10日持搜索票，在林園某出租套房查獲毒品分裝工廠，當場逮捕44歲劉姓通緝犯，及4名疑似去買毒品並送飯的藥腳，當場也一併帶回刑大偵辦，並將劉姓嫌犯送臺灣高雄地方檢察署後發監執行。查扣毒品海洛因2.82公克、安非他命131公克及毒品咖啡包290公克、吸食器、現金7萬等贓證物。

市刑大表示，44歲劉姓嫌犯，遭高雄地方法院發布通緝，身涉兩案的通緝犯，逃亡期間請朋友代租套房，買入大量毒品、封口機，在網購夾鏈袋、保鮮膜、咖啡空包膜等工具，在出租套房內自製毒品咖啡包，分裝販售牟利，一星期出門沒幾次，行蹤難掌握三餐都靠藥腳幫忙買去給劉嫌。

▲▼ 。（圖／記者翁進忠攝）

▲林園某出租套房查獲毒品分裝工廠，逮捕44歲劉姓通緝犯，及4名疑似去買毒品的藥腳，查扣毒品海洛因2.82公克、安非他命131公克及毒品咖啡包290公克、吸食器、現金7萬等贓證物。（圖／記者翁進忠翻攝）

市刑大蒐證一個月時間掌握行蹤，在林園區成功逮捕劉嫌，現場查扣第一級毒品海洛因2.82公克、第二級毒品安非他命131公克及毒品咖啡包290公克、吸食器3組、手機6支、電子磅秤1台、封口機1台、現金7萬等贓證物。另4名藥腳同時在租屋處疑似買毒品，也一併帶回刑大偵辦。並將劉姓嫌犯送臺灣高雄地方檢察署後發監執行。

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