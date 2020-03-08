帶腳踏車上公車不折疊和司機吵起來　高雄男三字經嗆警下場慘

▲男子把腳踏車帶上公車不摺疊，跟司機吵起來，警方到場勸導，男子駡員警三字經，警方將男子依妨害公務帶回派出所偵辦。（圖／ 翻攝自《林園543聊天專用》）

記者翁進忠／高雄報導

高雄林園區7日一名男子把代步腳踏車帶上公車，司機請他把它摺疊好，但男子不配合，跟司機吵起來，其他乘客見狀報警，警方趕到進行勸導，為免影響交通及其他乘客權益，只好強制請他下車，這時男子竟辱駡員警三字經，最後員警將他依妨害公務逮捕並帶回派出所偵辦。

這起事件就發生在高雄林園區，民眾報案說在林園區沿海路四段、田厝路口公車站，有公車司機與乘客發生口角糾紛，員警到場瞭解後，得知有一名年約65歲張簡姓男子搭乘公車時，把平常代步用的腳踏車帶上公車，但是公車司機請他把腳踏車折疊放好、才不會影響乘客及行車安全，但男子不配合，司機就將公車停在路邊，雙方發生激烈口角。

▲男子把腳踏車帶上公車不摺疊，跟司機吵起來，警方到場勸導，男子駡員警三字經，警方將男子依妨害公務帶回派出所偵辦。（圖／ 翻攝自《林園543聊天專用》）

▲男子把腳踏車帶上公車不摺疊，跟司機吵起來，警方到場勸導，男子駡員警三字經，警方將男子依妨害公務帶回派出所偵辦。（圖／ 翻攝自《林園543聊天專用》）

即便員警到場勸說，但這名男子還是不理，有乘客私下抱怨，男子的行為根本是浪費時間，「要不是因為男子在那鬧，早就到目的地了。」員警請該名男子下車，他仍不斷反抗，並對員警辱駡三字經，最後將該男子依妨害公務逮捕，並帶回派出所偵辦。

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