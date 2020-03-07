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以汽車賓館掩護進行販毒勾當　南市緝獲2毒販起獲大批毒品

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▲台南市警五分破獲以汽車賓館為販毒場所的毒販，起獲大批各式毒品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警五分破獲以汽車賓館為販毒場所的毒販，起獲大批各式毒品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

41歲王姓男子等2人，涉嫌以汽車賓館為販毒場所，且經常變換場所與房間，逃避警方查緝，市警五分局積極布線，在3月5日及6日持搜索票分別查緝，逮捕王姓及陳姓2名毒販，起獲海洛因、安非他命等各式毒品一批，及販毒贓款，全案偵詣後依毒品罪嫌送辦。

▲台南市警五分破獲以汽車賓館為販毒場所的毒販，起獲大批各式毒品。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警五分破獲以汽車賓館為販毒場所的毒販，起獲大批各式毒品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

全國值此新冠肺炎疫情期間，五分局及派出所均忙於協助各項防疫任務，偵查隊必須肩負保護市民重責大任，除全面查緝與防疫相關之假訊息外，也必須當五分局之後盾，全力協助維護社會治安。

▲台南市警五分破獲以汽車賓館為販毒場所的毒販，起獲大批各式毒品。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警五分破獲以汽車賓館為販毒場所的毒販，起獲大批各式毒品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

五分局立人派出所與偵查隊經月餘之蒐證，發現毒販41歲王姓男子及42歲陳姓男子，涉嫌以汽車賓館為販毒場所，且經常變換場所與房間，逃避警方查緝，於3月5、6等2日，見時機成熟乃結合專責警力執行搜索，連續於台南市安平區及中西區某汽車旅館內，分別查獲毒販王及陳等2嫌，當場查扣王嫌持有第二級毒品安非他命13.58公克，陳嫌持有第一級毒品海洛因2.35公克、第二級毒品安非他命113.89公克、大麻3.06公克、第三級毒品K他命19.3公克、神仙水10.13公克及販毒所得18萬餘元等證物，全案偵詢後依毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲台南市警五分破獲以汽車賓館為販毒場所的毒販，起獲大批各式毒品。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警五分破獲以汽車賓館為販毒場所的毒販，起獲大批各式毒品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

五分局長陳錦文強調，在防疫工作期間，五分局維護社會治安之各項勤務作為絕不鬆懈，仍將持續掃蕩槍毒犯罪集團，以安定民心，呼籲民眾勿有僥倖心態，如有發現可疑不法情事，也請立即向警察機關檢舉，共同維護社會治安。

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