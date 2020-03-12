東馬砂拉越2度解除台灣禁令　外交部：對正面發展表示歡迎

▲外交部發言人歐江安。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

馬來西亞砂拉越州災害管理委員會曾於4日將我國與中國、香港、澳門、南韓、義大利、伊朗同列為限制入境國家。對此，外交部12日表示，在經我方溝通進洽，該委員會11日再度發布最新入境措施，解除我國人入境砂州旅遊禁令，外交部對此一正面發展表示歡迎。

砂勞越州在2月份時，曾對台灣實施入境限制，造成數10名台灣旅客臨時無法入境。但是，外交部指出，經駐馬來西亞代表處交涉後，砂方一度解禁，後來卻又因中共施壓，3月4日再度禁止過去14日內曾赴台灣、中國（含香港和澳門）、南韓、義大利及伊朗的外籍人士入境。

不過，外交部表示，在經我方溝通進洽，該委員會11日再度發布最新入境措施，解除我國人入境砂州旅遊禁令，在這方面外交部僅表示歡迎。外交部發言人歐江安指出，我國政府肯定砂州州政府依據全球疫情發展，在專業科學評估後，滾動檢討管制措施。外交部亦籲請前往砂州商旅的國人，於入境時配合當地主管機關所執行的相關防疫措施。

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