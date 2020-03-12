居家檢疫者四度外出趴趴走　桃園市府不忍了！開出「第一張百萬罰單」

▲桃園市衛生局12日針對一名居家檢疫隔離者卻四度趴趴走重罰百萬元，圖為警方到居家檢疫者查訪。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一名從中港澳地區返台年輕男子需接受居家檢疫14天，但卻被轄區警方查出違反規定外出且有4次被查獲記錄，市府衛生局12日依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例重罰100萬元罰鍰，並將男子強制安置於集中檢疫處所，以示市府防疫決心，衛生局指出，此個案是全國第3張百萬罰單，也是桃園市首例。

衛生局說，這名四度擅離檢疫者年約20幾歲男性，於今年2月29日自中港澳地區入境，需配合中央居家檢疫防疫政策，但該男子自上月29日自中國廈門入境，居家檢疫解除日期為3月15日，但經民政系統於3月2日通報失聯請警方協尋，民政與警方人員查訪後發現3月2日、3日、5日與10日均外出購買食物，衛生局已於今日開立裁處書，並經由衛福部疾病管制署北區管制中心協調後，已移至集中檢疫場所安置。

▲桃園市衛生局指出，凡自第三級國家地區入境者，需接受居間檢疫，必須填寫旅遊史等相關表格。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃市衛生局副局長蘇柏文表示，這位違反居家檢疫男子為區公所通報居家檢疫失聯對象，由轄區警方協尋查獲擅離檢疫地點，且個案明顯不願意配合防疫措施，被查獲多次擅離居家檢疫處所，經警方蒐證後移案衛生局，核定其行為已違反傳染病防治法第58條第1項第4款規定所為之檢疫措施，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第15條規定，處以最高額度100萬元罰鍰。

衛生局強調，截至12日為止，因違反居家隔離規定個案總計共裁處19人，裁罰總計金額為246萬元罰鍰；市民若有相關防疫問題，可撥打防疫專線1922或桃園市衛生局24小時防疫專線：0800-033-355洽詢。

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