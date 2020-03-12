解讀黑鷹黑盒子被指洩密！運安會「查到假消息來源」：有心人士操作

▲運安會主委楊宏智。（圖／記者屠惠剛攝）



記者李宜秦／台北報導

今年1月2日一架黑鷹直升機發生意外事故，造成參謀總長沈一鳴等8人殉職，國防部委託運安會協助解讀直升機飛行資料記錄器（黑盒子），事後卻指稱運安會「洩密」。對此運安會主委楊宏智表示，這是空穴來風的假消息，是一個未知的學術單位在網上帶風向，另外媒體背後恐怕也有有心人操作，強調「運安會只是熱心的第三者」。

立法院交通委員會今日邀請國家運輸安全調查委員會主委楊宏智列席報告，並備質詢。

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黑鷹直升機在今年1月2日墜毀新北市烏來山區，造成參謀總長沈一鳴等8人殉職，運安會協助解讀黑鷹黑盒子後，楊宏智當時表示，經初步判讀，發現直升機動力系統沒有問題，當時也沒有亂流狀況，可以八成排除機械、天氣問題，人為因素則待釐清。

▲黑鷹墜毀現場畫面。（圖／記者游芳男攝）

然而之後卻傳出國防部內部不滿楊宏智說法，認為運安會逾越職權，甚至要對其提告。立委洪孟凱表示，運安會協助解讀後，卻被軍方「打了一巴掌」，質疑運安會洩密，運安會根本是被當成「小漢的」，失去獨立自主的能力。

楊宏智表示，運安會只是熱心的第三者，協助軍方解讀黑盒子資料，當時也是被委託形式。他強調，國防部並未向運安會抗議，認為是媒體背後有心人士操作。

楊宏智表示，事後追查放話「國防部批運安會洩密」的消息來源，發現是一個學術單位，在臉書帶風向、放假消息，該單位不是國防部、空軍的代表，動機也未知，他強調，運安會雖然隸屬行政院，但本於行政一體，都有積極協助解讀黑盒子，與國防部溝通無礙，「洩密是空穴來風」。