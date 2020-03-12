不滿黑鷹失事歸責氣候！立委轟「軍方躲在牆內調查」：乾脆都晴天再飛

▲黑鷹失事現場。（圖／記者陳雕文翻攝）



記者李宜秦／台北報導

黑鷹直升機於今年初發生墜毀事故，造成參謀總長沈一鳴等8人殉職，國防部上月公布事實報告，初判是因為山區雲霧濃厚造成事故。立委林俊憲質疑，直升機配有氣象雷達，且黑鷹是軍用直昇機，怎麼可以一點天氣問題就出事，直言「那以後都晴空萬里再來飛啊！」他也質疑，空軍「躲在牆內」自行調查，根本無法找出真相。

UH-60M黑鷹直升機在今年1月2日墜毀新北市烏來山區，造成參謀總長沈一鳴等8人殉職，國防部2月15日公布初步事實調查報告，報告指出，直升機機械故障可能性低，初判是因為山區天氣變化、雲霧濃厚，飛行中瞬間進雲，飛行員來不及爬高，導致意外發生。

請繼續往下閱讀...

立法院交通委員會今日邀請運安會主委楊宏智列席報告並備質詢。針對空軍對於黑鷹失事的報告，立委林俊憲表示不滿，他表示，空軍給出的報告四平八穩，「打一個模糊」，只說是地形、天氣、人為的複合因素，根本沒有找出失事問題點。

▲黑鷹失事意外造成8人殉職。（圖／記者徐愷昕攝）

林俊憲表示，失事現場的山脈已經在原地數百年，怎麼會突然撞到？報告又說，是因為雲霧太多導致失事，但直升機內都配有氣象雷達，有雲霧可以預先知道，若氣候是肇事原因，「那以後都晴空萬里再來飛啊！」氣候本來就是隨時有變化，何況黑鷹是軍用打仗直升機，怎麼可以將事故原因歸責於氣候、地理因素。

林俊憲表示，這麼嚴重的事故，怎麼會由空軍自行調查，「軍方躲在高牆內，自己查自己，怎麼找出真相」，他認為，如此重大的運輸意外，應由運安會等第三者介入調查，痛批「難道黑鷹事件報告就這樣呼隆過去嗎？」

林俊憲表示，事故必須找出原因，看看是哪裡有疏忽，再將報告給後人參考，而空軍的解決方法竟是提高直升機正、副駕駛的資格，他痛批，「難道提高資格就能杜絕以後毛病發生嗎？空軍是不是不敢公布真正的原因？」楊宏智則表示，運安會角色是被動的，目前僅協助解讀黑盒子資料。