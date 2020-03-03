首還原黑鷹失事　曹進平「千字文」緬懷：報告總長，我會一直記得

▲曹進平投書軍事期刊，還原黑鷹失事的狀況。（圖／ETtoday記者攝）

記者柯振中／綜合報導

空軍一架黑鷹直升機今年1月在新北市墜毀，已故參謀總長沈一鳴等8位將士不幸殉職，讓台灣社會感到相當悲痛。生還者曹進平為了緬懷沈一鳴，寫了千字文，在軍事期刊「中華民國的空軍」上投稿，還原黑鷹失事的狀況，同時也感謝沈一鳴的教導。

曹進平以筆名「Chin Pin」在「中華民國的空軍」上投稿，以「向總長報告，我會一直記得」為標題，投書還原黑鷹失事的事發經過。他在投稿寫到，事情發生的當下，他正與鄰座交談，突如其來的劇烈衝擊打斷了談話，接著大量的碎片、物品噴濺而來，他們只能本能地壓低身體，向前趴伏，拿著公事包保護頭部，盡量讓身體維持在座位上。

經過一連串的碰撞、翻滾，直升機終於停了下來，但本來明亮的天色，從直升機殘骸中看出去，只看到虛實難辨的灰黑，他解開安全帶，用身體擠開四周覆蓋的零件、裝備，起身檢查直升機、同時檢視現場情況，接著又有2位同仁從一片狼藉中掙扎而出，3人開始展開救援行動，連身上的傷痛也顧不上。

▲曹進平指出，他被分配到假想敵中隊時，沈一鳴剛完成大漠任務，也來到同一單位。（圖／翻攝東森新聞）

除了黑鷹失事的過程外，曹進平也在投稿中講述與沈一鳴的緣分。他的中尉學官結訓後，被發配到「假想敵中隊」，也是當時戰鬥機的最高學府，而當時沈一鳴剛完成「大漠任務」，返台後也發配到同一單位，因此有許多機會與沈一鳴相處，期間接受了不少指導，接著2人又受命前往法國，進行幻象戰機訓練。

沈一鳴形象良好，又被稱為「零負評將軍」，親民的形象更是廣為人知，這讓曹進平深有同感，也與有榮焉。

松指部舉辦告別式典禮當天，曹進平坐在治喪委員會席位中，看著螢幕上沈一鳴熟悉的笑容，有種往事仍歷歷在目的感覺。曹進平說，接下來他仍會遵循沈一鳴的指導，盡己所能在職務上發揮，直到脫下軍袍的那刻。

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