人妻小王摩鐵開房被抓姦　她辯「吃燒烤」：蕾絲內褲不是我的…

▲桃園市廖姓女子與徐姓男子發生婚外情，去年8月間廖女丈夫會同警方至旅館抓姦，當場查獲2人共處一室。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市廖姓女子與徐姓男子發生婚外情，廖女經常深夜不歸引發丈夫猜疑，去年8月廖女與徐男在中壢區某家摩鐵開房，丈夫會同警方抓姦，當場發現2人共處一室，浴室門口還掛有黑色蕾絲女用內褲與黑襪等證據，但2人否認發生性行為，廖女辯稱內褲不是她的，他們在房間「吃燒烤、看電視…」；桃檢11日偵結，依通姦與相姦罪嫌分別提起公訴。

檢警調查，桃園市同為38歲的廖姓女子與徐姓男子有婚外情，去年8月22日晚間，廖女與徐男相約在中壢區某家摩鐵開房間，廖女丈夫察覺妻子深夜未返家，查出2人開房後會同轄區警方抓姦，23日凌晨1時許進入摩鐵，赫然發現廖女與徐男2人共處一室。

警方查出房間凌亂，床鋪與枕頭都有使用過痕跡，且浴室門前還掛有女用黑色蕾絲內褲與男用黑襪一雙，人夫對2人都提出妨害家庭告訴。



檢警偵訊時，廖女否認有發生性行為，當時2人在房間內吃燒烤、看電視，沒有證據可證明浴室門前女用內褲是她的…，徐男也否認2人有不軌行為，只是在房間看電視聊天與吃燒烤；桃檢依據警方提供現場蒐證光碟、人夫提供生活居家照及房間內現場僅2人等證據，偵結依通姦與相姦罪嫌分別提起公訴。

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