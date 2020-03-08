空姐人妻報備加班...夜夜喊「看到你就發騷～」　他自封小狼狗求疼：我很聽話

▲花花常常以加班為由離家。（圖／示意圖，無關本案／翻攝pakutaso）

記者林昱萱／台北報導

一名空姐「花花」（化名）與丈夫「阿傑」（化名）結婚後生了兩個小孩，但之後她卻時常以加班為由，離家去與另名男子「阿志」（化名）相會，甚至還與對方同居，兩人還時常互傳曖昧簡訊，「我是小狼狗欸」、「看到你就發騷啦」等，讓阿傑氣得提告求償。

判決指出，花花與阿傑婚後生了兩個小孩，但在結婚4年後，她卻開始以加班為由鮮少在家，即使回家後，又會以明天又要飛的藉口馬上離家，但卻被阿傑發現，花花離家後並非真的是前往加班，而是去與外遇對象阿志同居，兩人甚至還有不少曖昧對話。

對此，花花辯稱，因為與阿志認識多年，所以講話上沒有分寸、愛開玩笑，交情非常好，自己也沒有單獨去過對方家中，但法官勘驗兩人對話紀錄後發現，花花確實有去過對方家中同居，因此認為她的證詞不足以採信，認定阿志的行徑已經破壞阿傑的婚姻和諧，造成他身心上的痛苦，因此判他應賠償阿傑10萬元，而案經上訴二審後，二審法官亦認為一審判決並無不妥，因此維持原判。

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