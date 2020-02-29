離婚前1個月與男公園野戰「一發就中」…人妻高調PO孕照！前夫驚見怒提告

▲王姓女子日前在公園與1名男子發生關係，事後發文表示自己懷孕，遭前夫提告通姦。（示意圖／記者徐愷昕攝）

記者徐愷昕／台中報導

王姓女子離婚前1個月在公園內與1名身分不詳男子發生關係，沒想到2人一發就中，王女懷孕。王女至醫院就診時高調發文，消息瞬間傳到王女前夫耳裡，前夫經推算，發現王女是在他們倆婚姻關係仍存續時在外與別人野戰，一氣之下告上法院。台中地院審結依通姦罪判王女有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。

王女與先生2013年結婚，婚姻僅維持5年多就離婚。2018年9月某日王女於台中大里區一間KTV歡唱飲酒後，在附近公園廁所內與1名身分不詳男子野戰，未料經激烈碰撞，2人「一發就中」，王女隔月22日確診懷孕。2019年1月7日王女在懷孕近3個月之際，將當初就醫時的照片貼在臉書，王女前夫透過共同好友知道此事後認真推算，結果意外發現王女是在倆人離婚前與不詳男子發生關係，他頓時恍然大悟，對於自己先前遭戴綠帽一事生氣不已，憤怒告上法院。

台中地院審理時認為，王女案發當下明知自己是有配偶的人，還不自我約束違反夫妻忠貞義務，無視固有社會倫理，破壞夫妻信賴及家庭穩定，法官考量王女坦承犯行，2人目前還育有2女，又她過去無犯罪紀錄，素行尚可，審結依通姦罪判王女有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。

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