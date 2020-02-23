拋孕妻摩鐵「前後開弓」！曝人妻小三：加班跑去啪…他猛傳鹹濕照下場慘爆

▲人夫偷吃人妻，不滿對方終止關係的要求，竟出言恐嚇。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台中報導

台中一名江姓人夫透過網路認識另一名人妻小乃（化名），竟不顧家中妻子懷孕中，與丈夫在美攻讀學位的小乃到摩鐵5度激戰，還在小乃經期時「前後開弓」，又將小乃的鹹濕照上傳LINE群組，因此吃上官司。法官審理後，分別將江男與小乃判刑，全案仍可上訴。

判決指出，江男2017年4月與妻子登記結婚，新婚才4個多月便透過「BEE TALK」認識小乃，雙方明知對方都有另一半，竟仍展開婚外情，還5度到摩鐵激戰，就連經期也無法阻擋2人的激情，更準備綁帶內褲等情趣用品「助性」，以口交、肛交的方式「前後開弓」。2017年10月中旬，小乃向江男表示想結束這段關係，孰料，卻意外激怒江男。

江男2017年11月24日到12月6日間，瘋狂用LINE恐嚇小乃，表示「我跟朋友聊天分享一下影片」、「反正那照片影片也沒用了，錢比較實在」、「加班啪啪啪。應該是最大的點了」、「就要搞臭妳了」、「明天要把照片影片全po出去了」、「上班不忘在廁所賣弄風騷自慰也不怕」還將小乃的私密照上傳LINE群組，最後江男妻子、小乃及小乃丈夫決定報警處理。

台中地方法院審理後，依通姦、散布竊錄之身體隱私部位內容等罪判江男應執行有期徒刑1年2月，得易科罰金；另依相姦罪判小乃應執行有期徒刑1年2月，全案仍可上訴。而江男則在2018年4月19日與妻子離婚。

我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

深夜見連身裙女倒後座…運將停「工地圍籬內」開門強壓！她虛軟哭喊：救救我



「換妻俱樂部」爽揪3人行！人夫狂約：哪個比較舒服？外面還偷生 正宮心碎



小王與地勤妻同居！車內爽喊「讓妳賺精華液」…夫戴綠帽崩潰：他們還生了兒子