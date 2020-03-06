人妻毀容「顏面骨骨折」濃妝遮血跡　急診醫逼問「真相渣爆」：想抱妳一起哭

▲渣男把愛妻打成骨折！（示意圖／取自免費圖庫123RF）

網搜小組／劉維榛報導

多一分雞婆關心，就能遏止家暴發生！振興醫院急診部醫師田知學透露，曾替一位人妻看診，卻發現她顏面骨骨折，儘管一再逼問，對方就是不願曝實情，直到田知學一句「是哪個先生會把自己心愛的老婆打到快要毀容的？！」下秒人妻忍不住落淚，認了「他很用力的直接砸我的頭、我的臉！」

仁醫田知學在臉書分享看診經歷，日前有一位人妻掛急診，「主訴是幾天前臉不小心被撞到，因為腫一直沒消，所以想來檢查。」怎料口罩一摘下，原本美麗的臉龐走樣，臉頰和眼窩明顯腫脹，田知學直覺不對勁，詢問「這是怎麼撞到的？」

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然而人妻只淡淡解釋，「我不小心，沒注意到，就被撞到了。」此話一出卻騙不了田知學，同時心想著「我們像偵探一樣，從傷口其實是可以推斷當時是如何受傷的」，一邊追問「這看起來是撞的很大力，而且力量全部集中在妳臉上。一般的撞，是很難造成現在這樣的結果。」

此時，人妻眼神開始飄忽不定，卻還是一句「我先生，他不小心跌倒，就撞到我了。」就怕是家暴，田知學露出堅神情喊話，「如果有發生什麼事情，妳很難開口的，妳可以用寫的，或是晚點，妳覺得可以了，再跟我說。我隨時等妳。」

結果報告出爐，果真傷勢不單純，「很嚴重的多處顏面骨骨折」，田知學再次喊話，「如果是被打，一定要說，我們會保護妳！」無奈人妻的嘴巴像是縫死般，回應「不是啦！我先生不小心跌倒撞到我才這樣的。」

▲田知學觀察入微揪出家暴，讓網友感動不已！（圖／翻攝臉書布粉專農Doc 田知學）

不說就是不說，田知學儘管內心不捨，只能尊重病患意願，「好吧！那開藥吧！順便安排整形外科後續處理和手術，至少把美麗的臉蛋救回來。」直到最後一次與病患交談時，「看著她用厚厚的粉底刻意掩蓋的、很明顯腫脹瘀清的臉頰和眼窩，再看看她那雙種過濃密睫毛、還是遮不住其中一隻眼白上面滿滿的出血點的大眼睛」，田知學不由自主暴怒了！

「是哪個先生會把自己心愛的老婆打到快要毀容的？！」田知學一句話，終於戳到人妻內心痛處，眼淚潰堤認了，「他很用力的直接砸我的頭、我的臉。」家暴0容忍，田知學暖喊「雖然我們政府的家暴保護措施不是最完美，但是讓我們幫妳！我們用所有可能方式保護妳，好嗎？這個不能再讓它發生…」

田知學感嘆，「其實還想抱著她說：如果妳是我的閨蜜，我一定抱著妳，跟妳一起哭」，更呼籲「每個女人都是她們父母心中的寶，溝通不用暴力！」文章曝光後，逼哭眾多網友們，「只要先出手打人，我覺得怎麼能理智處理事情嘞！勇敢的同胞醫生就是明察秋毫 追根究底也是好樣的」、「看的心都碎了，最親蜜的人做了最傷人的事」、「女人就是考慮太多才會一忍再忍」、「除了醫術之外，更具備有醫德，讚嘆您」、「如果每個受害者都能遇到像您一樣善美的醫生，是福氣」、「暴零容忍，說出事實不難，最難的是內心再次回顧經歷那種痛」、「社工處理家暴保護最常遇到的挫敗是，當事人心軟選擇原諒加害人」。

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