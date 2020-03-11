過境香港女子入境拒搭小黃「我沒錢！」　交通部：違規者將重罰

▲一名從美國過境香港女子8日晚間入境桃機時，依規定香港入境需居家檢疫且不得搭乘大眾運輸工具，但女子卻以沒錢為由拒搭小黃，圖為桃園機場二航廈。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

新冠肺炎疫情仍持續延燒，桃園國際機場8日晚間傳出有位從美國過境香港再入境台灣女子，入境被告知需居家檢疫14天且不得搭乘大眾運輸工具返家，女子以沒錢為由在桃機「耗了」7小時卻突然消失，外傳女子疑似偷搭小黃返家，航警局11日透露，該女子經勸導後，最後還是搭乘防疫車輛返回台南。

交通部配合中央疫情指揮中心因應新冠肺炎疫情，本月4日起，從三級警示國家入境台灣需居家檢疫者，禁止搭乘大眾運輸工具返家，可以親友接送、自行駕車、搭乘防疫車隊或自行安排專用客車方式返家，台灣各機場都增設防疫車隊，提供入境國人自機場返家交通服務。中央疫情指揮中心表示，11日凌晨零時起，違規搭乘大眾運輸工具，最高可處一百萬元罰鍰。

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▲交通部規定即日起，從中港澳等三級警示國家或地區入境者，不得搭乘大眾運輸工具，違者將開罰，圖為桃機二航廈。（資料照／記者沈繼昌攝）

本月8日一名從美國起飛過境香港，再入境台灣桃園機場女子，依照規定從中港澳等三級警示國家或地區入境者，需居家檢疫14天，且不得搭乘大眾運輸工具，女子經防疫人員解說後，卻想搭乘長榮客運到桃園南崁轉搭巴士方式返回台南，但女子上車前經司機詢問後，女子自稱從香港入境，當下就遭拒載且通報航警局。

航警人員抵達現場告知女子，倘若沒有家人接機，必須乘坐防疫車隊車輛，女子當場怒飆說自己沒錢，結果就在桃機內耗了近7小時，直到凌晨後居然不見人影，外傳是偷偷搭乘不知情小黃離去。

航警局透露，經查8日確有香港女子入境遭巴士拒載情事，經航警局與疾管署人員勸阻後，女子在桃機內待了一段時間，後來還是同意搭乘防疫車隊車輛離開返回台南；因當時罰則還未實施，但11日起入境旅客若違反規定就會被開罰。

據交通部資料統計，本月4日起實施的防疫車隊服務，入境旅客搭乘防疫專車比例已逐日增加，由首日的24%成長至目前40%，其中以中短途搭乘者較多約占三分之二，長途搭乘者則為三分之一。

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