他破壞父母婚姻還害父親抑鬱而亡　桃園兩兄弟酒後活活打死繼父

▲桃園市周姓兄弟去年10月在家族聚會時，酒後失手毆打黃姓繼父致死挨告，圖為案發地點。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一對周姓兄弟不滿黃姓男子介入家庭導致父母離婚，父親後來抑鬱而終，周姓兄弟對此耿耿於懷，去年10月間家族母親慶生聚會，2兄弟酒後以黃男沒有照顧母親為由起口角，徒手毆打黃男成傷，還開車將其載至附近空地徒手宇持球棒痛毆頭、胸與腹部等多處導致昏迷，送醫急救後仍不治，案經黃男之子提告，桃檢11日偵結依傷害致死罪嫌將周姓兄弟提起公訴。

檢警調查，桃園市21歲與19歲的周姓兄弟，母親在2004年與50歲的黃姓男子交往同居，母親因而離家出走，父親與母親因黃男介入而離婚，父親因此抑鬱寡歡於2016年過世，後來黃男成為周姓兄弟繼父，但2兄弟在幼年對黃男介入家庭導致父母離婚始終懷恨在心。



去年10月20日晚間，周姓兄弟以為母親慶生為由，邀集黃男與親友等人在龍潭區某家卡拉OK家族聚餐，從晚間喝到凌晨，席間，周姓兄弟以黃男沒有好好照顧母親為由起爭執，將已意識不清的黃男推倒在地進而爆發肢體衝突，黃男頭部受到重創，後來被親友們勸阻而暫時作罷。

後來周姓兄弟開車載黃男返家，將意識模糊的黃男載往龍潭區龍源路附近空地拖出車外，兩兄弟以徒手或持球棒毆打其頭部、腹部與四肢等處，哥哥還以腳踹黃男頭部等處，兄弟倆痛打一頓後才將黃男拉上車送回母親住處，但翌日凌晨，母親察覺黃男沒有呼吸心跳，緊急送醫急救，因顱內出血引發中樞神經休克不治身亡，黃男兒子提告周姓兄弟涉嫌傷害致死。

周姓兄弟在偵訊時坦承有毆打黃男，其中哥哥還一度以還有妻小要養為由，要弟弟承擔全部罪責，但在相關證人與警方採證等佐證下，桃檢偵結依傷害致死罪嫌將周姓兄弟2人提起公訴。

►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

►24小時高噪音轟炸！我「口罩國家隊」我驕傲 康匠160人日產180萬片不喊累

►深夜探病友嗆警：菜鳥而已X你X 醉男侮辱公務員成「ㄎㄧㄤ片主角」

►「我只要錢，不要輕舉妄動」 失業男持刀強盜檳榔攤下場慘