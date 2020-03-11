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丈夫偷情還有私生子　妻怒告2人求償120萬！「小三是被害人」免陪

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▲陳男外遇還有私生子，妻要求丈夫及小三連帶賠償120萬元，法官認小三為被害人免陪。（圖／CFP視覺中國）

▲陳男外遇還有私生子，妻要求丈夫及小三連帶賠償120萬元，法官判僅陳男要賠，而小三為被害人免陪。（圖／CFP視覺中國）

記者白珈陽／台中報導

陳姓建商隱瞞自己已婚的身分與女子小惠（化名）交往，小惠為陳男誕下一子，元配小冰（化名）發現後，控告兩人妨害家庭，法官將陳判刑2月確定，由於小惠對陳男已婚不知情，獲不起訴確定；小冰請求損害賠償，要求兩人連帶賠償120萬元，一審以小惠不知陳男已婚，僅判陳男給小冰120萬元，小冰不服提起上訴，要求小惠須連帶賠償；二審仍認小惠是受到陳男欺騙，甚至懷孕生子，是被害人，駁回小冰上訴。全案定讞。

小冰上訴指出，她與陳男於2010年結婚，至今仍有婚姻關係，而小惠是她的國中同校不同班的同學，且有陳男臉書，照理說小惠應可從陳男臉書上看到他已婚的端倪，豈料，小惠竟與陳男發生性關係，小惠還於2016年產下一子，她發現這些事情後，立即傳簡訊給小惠告知她是陳男妻子。

她於2016年4月12日發送簡訊給小惠，告知陳男已婚，但陳男卻在同年8月14日、9月9日持續更新臉書大頭照，照片為他與小惠的合照，且陳男房間內甚至放有2人與所生的孩子的合照，足見小惠仍持續侵害她的配偶權，遂請求小惠應與陳男連帶賠償120萬元。

小惠向法官強調，她被控妨害家庭已獲檢察官不起訴處分，小冰聲請再議後仍遭駁回；她是在不知情的情況下與陳男交往，無意要介入小冰及陳男的婚姻，並在得知陳男已婚後，向他表明要斷絕關係。

陳男於偵查庭供稱，他與小惠交往時，不知道他已結婚，是他欺騙小惠。兩人通訊時，陳說「在妳之前，有個女人對我很好，幫我很多事，但我們沒有愛，基於回報心理，我也對她好。但是妳出現，我不能再跟她有牽連，就是這樣，剩下的事金錢上的事」。

小惠驚覺有異，直問「什麼金錢上的事？你結婚了嗎？」，陳男說「她有幫忙我一些事，沒有，剩下的我會處理好，這樣妳能接受嗎？」，小惠回「幫你什麼事？」，陳仍避重就輕回應「工作上的事，我也幫她很多，就是一種互惠關係，這樣，夠清楚了嗎？」。從兩人對話顯示，小惠曾向陳男求證過他是否已有婚姻，但陳男則不斷否認。

台中高分院合議庭認陳男對小惠隱瞞已婚身分，小惠為被害人，因此小冰主張小惠須連帶賠償之事，自屬無據，認小冰上訴無理由，予以駁回，全案定讞。

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