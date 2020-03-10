扯！消防分隊長瞎掰受訓名冊　酒店少爺竟成國小主任、稅務局官員

▲台中市消防局第六大隊黎明分隊江姓分隊長，指示下屬朱男將公家機關防火管理人演習、防火管理人複訓等報名表，交給海派等酒店業者，涉嫌偽填公家單位職稱。（圖／示意圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市消防局第六大隊黎明分隊江姓分隊長，指示下屬朱男將公家機關防火管理人演習、防火管理人複訓等報名表，偷偷交給海派酒店、海舞理容KTV5名業者，並在職務欄涉嫌偽填分別為國小事務組長、稅務局股長、中華電信員工、國家通訊傳採委員會員工，讓酒店業者得以免付防火管理人初訓及複訓費用，台中地檢署10日依詐欺罪起訴江男等7人。

起訴書指出，台中市政府辦理2012年的公家防火管理人講習，江男（51歲）指示所屬將報名表交給海派員工蕭、龔、柯、黃，以及海舞理容孫姓員工，並指示某分隊員，將蕭等人繳回的報名表，於政府機關名稱、職務欄位上，不實填寫為某國小的事務組長、國中總務主任、稅務局股長等，再將報名表送至消防局救災救護大隊，不知情的中市消防局科員，依據名冊發放防火管理人證書，有效期限2年。

依據消防法令規定，酒店等營業場所，必須派員參加防火管理人訓練，龔男、柯男、黃男、蕭男、孫男，以及所屬海派酒店，不僅損害消防局管理防火管理人訓練文書資料的正確性，更透過上述手法取得受訓證書，獲得免於支付防火管理人初訓每人至少3200元、複訓每人至少1600元的受訓費用。

2014年，市府消防局辦理防火管理人複訓，江男指示所屬將報名表給龔男等人，再指示黎明分隊朱姓隊員（44歲），在龔男繳回的報名表上，不實填載是中華電信員工、國家通訊傳播委員會、台灣省自來水公司的組長，再呈報給上級，龔男等6人又再次取得證書，每人省下1600元的受訓費用。

黎明分隊江姓分隊長向檢警辯稱，當時受訓名額還沒額滿，轄內公家機關人員沒有意願來參訓，是廖前局長通知承辦人，若有多餘名額可以開放給其他民間人員，他才指示請轄內有公共危險之虞的場所的業者參訓，但他沒有通知海派酒店少爺及海舞理容KTV業者參加。檢察官不採信，予以起訴。

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