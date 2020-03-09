懷疑老公偷吃！她狂打電話給小三夫：帶小孩去驗DNA…抓姦失敗還要賠5萬

▲小美（化名）見老公與林姓女子同進出後，認為先生出軌，撥打電話給林女丈夫要他帶小孩去驗DNA。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者徐愷昕／台中報導

小美（化名）自從拍到老公與1名林姓女子同進出後，就一直懷疑老公偷吃，在收集證據的過程中，瘋狂介入林女家庭生活，甚至在得知林女丈夫的電話後，直接打去「要求林夫帶小孩去驗DNA」。林女不堪其擾下決定提告，一審法官判小美須賠償林女5萬元；案經上訴，二審台中高分院駁回雙方上訴，維持原判。可上訴。

小美2015年9月拍到老公與林女同進同出後，就開始懷疑老公出軌，在調查真相的過程中，為了找到林女聯絡資訊，她還將老公多年前的舊手機翻出，把裡面資料備份至自己的手機裡進行徹底肉搜，隨後，她也在臉書尋得林女丈夫的電話。

小美2017年8月某日打電話給林女丈夫，劈頭就問，「你的太太是林XX嗎？你有發現她2015年7月至11月常常不在家嗎」、「我有我老公跟你老婆多次搭同台車的照片，你要看嗎」、「你小孩不是你老婆跟你生的，要帶小孩去驗DNA」等話。林夫表示，小美來電已嚴重侵擾他家庭生活，為此他們夫妻常常吵架，他雖然願意相信老婆，但一想到小美說的話還是會覺得很煩，此事甚至已影響他的工作。

對於不斷遭受質疑，林女相當不開心，怒向小美提告求償20萬元及登報道歉。台中地院日前審理時勘驗小美提供的照片，發現圖中的1男1女既沒有十指相扣也沒有曖昧動作，認為證據不足，判她須賠償林女5萬元，另登報道歉的部分，因小美對林女的質疑都只是在電話中提及，並非公眾場合，不需登報。

案經上訴，台中高分院審理時，林女否認自己是照片中的女子，小美則辯稱，在拍到老公與不明女子同進出時，有先與先生確認女子身分，堅稱自己沒有亂指控，更不曾撥電話騷擾林夫。法官認為單憑這些證據仍難以構成侵權行為，審結駁回雙方上訴，維持原判。全案仍可上訴。

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