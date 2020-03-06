老婆挑逗日男同事：忍住！他曝「登頂前謎之感受」…人夫頭頂秒炸綠光

▲人夫見妻子與日籍同事對話討論射精，炸綠光提告求償100萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／台北報導

新北市一名人夫驚見妻子與日本籍高階經理人發生婚外情，2人更赤裸裸地討論「高潮、射精」等話題，頓時綠雲罩頂的他氣炸與妻子離婚，並向妻子、日男求償100萬元，一審法官認為對話內容雖然有情愛挑逗，但無法證明2人有發生性行為，判人夫敗訴，案經上訴，高等法院改判2人應賠償人夫10萬元確定。

人夫主張，自己2006年與妻子結為連理，婚後生活和睦，育有2女，2017年卻發現妻子曾傳訊給同公司的日籍高階經理人，「你晚上跟另一半擁抱同睡，我會吃醋」、「很喜歡你的味道，要保留味道在自己身上，聞著你的味道睡覺」，對方也回應，「非常喜歡妳的體味」。

除此之外，妻子還問日籍高階經理人，「為什麼你知道自己即將射精，還忍住射在體外？」，對方回答，「我當然可以知道，而且常射在體外」，妻子又再度追問，「當你要射精時，是什麼感覺？」，對方回答，「這很難解釋，但是就是感覺快高潮射精了」，人夫氣炸，與妻子在2018年11月底離婚，並提告求償100萬元。

人妻則反駁，與日籍高階經理人的聊天內容，就算有提到「接吻、射精」等話題，但僅限於「想像」的程度，並不代表現實生活中2人有發生性行為，且夫妻倆會離婚也是丈夫堅持。

新北地方法院勘驗各項事證，認為雖然對話內容非常挑逗，但沒有實際證據可證明人妻與日籍高階經理人在現實生活中有發生對話中的情愛行為，判人夫敗訴；案經上訴高等法院，法官認為，人夫一家原本和樂融融，卻因對話紀錄危害了婚姻生活的圓滿及幸福，改判人妻與日籍高階經理人應連帶賠償人夫10萬元，全案確定。

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