4億富商撇空姐妻！浴室激戰越傭…手滑傳「下身緊貼晃動」照給老婆下場曝

▲身價4億人夫偷吃越南籍清潔工，手滑誤傳2人肉體交疊照，遭妻子怒告。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者陳羿妏／台北報導

新竹一名擁有200多筆不動產、身價4億的陳姓人夫娶了曾任空姐的妻子，2人共同養育5名子女，不過陳男竟趁機偷吃家中清潔的越南籍女工花花（化名），還不小心手滑傳「共浴照」給妻子，整起不倫戀才因此曝光。妻子內心受到極大打擊，要求陳男賠償，一審新竹地院判陳男須賠220萬元為適當，不過案經上訴，二審高等法院則改判150萬元。

陳男與妻子結婚超過20年，為了要管理不動產，獨自一人留在新竹住家，2013年小女兒才接來同住，2010年開始陳男雇用花花到新竹家中做清潔工作，2人在浴室內用手機拍下親密肉體交疊照，不過因為誤傳給妻子，婚外情才曝光。

陳妻指控，丈夫多次與花花在國內旅遊，不但一起到飯店開房間，還會去高級餐廳用餐，買30萬名牌錶討好花花，不只如此，就連許多餐會2人都是出雙入對，形同夫妻，丈夫長期外遇的行為讓她相當痛苦，長期失眠，因此決定提告，要求丈夫賠償5000萬元。

對此陳男否認外遇，為了管理不動產，與小女兒同住，並且雇用花花當清潔工，因為花花時常幫忙照顧，相處融洽，才會一起出遊用餐，訂房一事單純為花花個人行為，否認贈送名錶及通姦行為，另外「共浴照」的部分，陳男認為與其上網搜尋裸照，不如就「自己拍」，於是向花花提議給錢與他一起拍攝多張裸照，辯稱當時花花表情可能有些誇張，只是故弄玄虛而已。

法官勘驗2張照片發現，陳男與花花全裸站在浴室鏡子前，花花還雙眼緊閉、眉心皺起、嘴巴微開，再加上上半身向後傾，臀部朝向陳男腰部以下的方向，其中1張照片還晃動模糊，確認2人確實有性交行為，一審新竹地院判陳男賠220萬元，案經上訴二審，高等法院則改判150萬元，全案確定；另外陳妻也提出離婚訴訟，一審新竹地院判准離婚，陳男要賠償她非財產損失1000萬元，目前二審仍審理中。

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