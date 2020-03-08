狂啪300次！小三逼離婚不成墮胎：我是你包養的嗎？　他打給正宮自爆姦情

▲高雄人夫偷吃，小三懷孕逼離婚不成只好墮胎，他自爆姦情。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名人夫阿宏（化名）因工作認識另名女子小乃（化名），2人在住處、摩鐵等處狂啪300次，小乃更因此懷孕，但由於阿宏不願離婚，小乃只好將孩子拿掉。事後阿宏打電話告訴老婆自己外遇了，氣得妻子報警提告，向小乃求償100萬元精神撫慰金，法院審理後，判小乃應賠償正宮30萬元，可上訴。

正宮主張，與丈夫在2002年3月結婚，婚後育有2名子女，小乃因工作關係認識丈夫，沒想她明知丈夫是有家室的人，自2016年底、2017年初開始卻與丈夫陸陸續續發生300次性行為，還因此懷孕，最後因丈夫拒絕離婚，前往診所墮胎。

正宮表示，丈夫2018年底才在電話中告知外遇一事，數日之後坦承對象就是小乃。她心碎指出，小乃介入他人家庭，破壞自己與丈夫婚姻的圓滿幸福，導致丈夫無暇顧及小孩，她又因平常要上班，還要照顧孩子、公婆，蠟燭兩頭燒，身心俱疲，因此要向小乃求償100萬元精神撫慰金。

小乃則辯稱，是阿宏不顧拒絕對她展開熱烈追求，還多次用LINE傳訊息騷擾她，阿宏是因為追求不成才會出於玉石俱焚的報復心態捏造故事，想讓正宮對她提告，干擾她的正常生活。但法官見她曾傳訊給阿宏，我是你包養的嗎」、「每次來都一定要讓你上嗎」，又曾傳送「最愛你惹」貼圖給阿宏，不採信她的說詞，判她應賠償正宮30萬元，全案仍可上訴。

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