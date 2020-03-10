感謝防疫戰士！南投鄉親送拿手菜到醫院　醫護人員揪甘心

▲南投民眾自發性提供拿手菜送至衛福部南投醫院，讓醫護人員大喊「就甘心」。（圖／南投醫院提供）

記者白珈陽／南投報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球蔓延，南投縣府禁止工作人員出國旅遊，縣內10家醫院、7所護理之家全面停止探病，有民眾有感最前線的「防疫戰士」努力扛起防疫工作，自發性的號召親友提供拿手菜，在周末時，送去衛生福利部南投醫院，感謝醫護人員假日仍在崗位上辛苦工作，也讓醫護人員大喊「就甘心」。

劉玉慧（57歲）在幼稚園擔任廚媽工作，一煮便是30年，不管年幼老少，大家都叫他「楊媽媽」。她看到醫護人員為了防疫忙得不可開交，因此準備了炒麵、山藥排骨湯，想要照顧醫護人員的胃與健康。她的親家也加入行列，送上當日採摘的自種香蕉，期待能迅速補充醫護人員的體力。

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▲劉玉慧在幼稚園擔任廚媽工作，一煮便是30年，不管年幼老少，大家都叫他「楊媽媽」。

另外，南投市復興路上的泰式料理店也提供泰式炒河粉、八卦路上的餐廳提供窯烤麵包、彰南路上的飲料店送上飲料，南投里陳信嘉里長也捐贈50副護目鏡。在疫情當前的非常時期，民眾們減少了抱怨與對立，以實際行為表達感謝與支持。第一線人員在受到鼓勵後，忘卻疲憊身軀，繼續努力扛起防疫工作。

▲餐飲業者也提供店內餐品送至南投醫院。

南投醫院表示，其實民眾不須擔心醫護人員會餓肚子，南投醫院營養室有專業的營養師，平時就會協助安排平價又健康的餐點，提供院內員工與病人的飲食照護，為員工與病人的健康把關，在足夠的營養下，才有體力為病人提供醫療服務，但也感謝民眾體恤醫護人員的辛勞。

院方表示，傳染病的防治與治療，跟一般疾病沒什麼不同，只是傳染病的防治不只是醫護人員的工作，需要人民全體動員，呼籲民眾配合政府的防疫措施，戴口罩、勤洗手，大家一起努力抵抗病毒。

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