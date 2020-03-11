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唐鳳回應日媒盛讚：防疫主要歸功他們　「最感佩全台藥師」

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記者黃翊婷／綜合報導

行政院政務委員唐鳳近日受到日本網友熱烈討論，甚至被日媒封為「天才IT大臣」，有網友轉貼相關文章至「外獨會」網站討論，意外獲得本尊留言回應。唐鳳在留言中低調表示，其實能夠做到這個地步，主要歸功於衛福部，包含資訊處處長、健保署全體同仁，也包含疾管署的「疾管家」團隊，同時也很感謝辛苦的藥師朋友們，「我覺得這個是非常令人感佩的。」

唐鳳留言謙稱防疫要歸功於衛福部。（圖／翻攝自外獨會網站）

▲唐鳳的留言全文。（圖／翻攝自外獨會網站）

對於日媒盛讚以及台灣網友的推崇，唐鳳在留言中先是感謝大家的關心，接著強調自己只是把民間社群的貢獻進行匯集，「匯集的列表初版確實是我寫的，也很感謝社群朋友們在設計上的輔助。」

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但要產生這樣的資料，並願意使用開放資料的方式釋出，唐鳳認為，主要還是歸功於衛福部，包含資訊處處長、健保署全體同仁，也包含疾管署的「疾管家」團隊，讓大家在一開始就有一些具有公信力的運用出來，進而產生一個資料流的生態系。

▲▼立法院新會期開議，行政院政務委員唐鳳。（圖／記者李毓康攝）

▲唐鳳最近受到日本網友關注及討論。（圖／記者李毓康攝）

唐鳳表示，這個方式是一個社會創新，最初是民間社群友人Howard在超商階段就做出這樣的運用，之後健保署再補上藥事機構的資料，「我們一開始很擔心Howard的帳單會不會出問題，感謝Google的贊助，包括本來超商階段的60萬，以及後續的地圖使用費用，都是由Google吸收。」

另外，在這次防疫作戰中的另一群無名英雄是全台的藥師。唐鳳在留言最後不忘感謝辛苦的藥師朋友們，認為他們願意公開每一天的工作狀況讓國人知道，是非常令人感佩的。

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