武漢2包機載361人抵台隔離　過程2人體溫過高有46人未上機

▲10日啟動的武漢台商2包機於10日深夜、11日清晨返台，第二架東方航空班機進入機棚關門檢疫。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳政錄／台北報導

經過一夜折騰，滯留湖北國人終於在昨晚11時37分、今晨04時08分，分別搭乘華航、東航班機抵達桃機，過程中出現人員未報到、不配合檢疫、體溫過高等波折，目前兩台包機各169人、192人共361位返台民眾，已全數入住北部檢疫所進行14天隔離。

據掌握，本次包機任務主要是要運送滯留湖北急需返台人員，包含老弱婦孺和回台就學子女等，並在我方要求下，完成相關檢疫措施，按「橫濱模式」返台。華航原預計載回202人，由我方檢疫小組完成健康評估（4名醫師、9名護理師）；東航則將載回205人，由陸方檢疫人員完成健康評估，並由我方隨機檢疫小組派員共同返台（1名醫師、2名護理師）。

▲台商穿隔離衣搭車離開，目前已全數入住北部檢疫所隔離。（圖／記者林敬旻攝）

3月10日，接獲通知的滯留湖北台灣民眾，於中午開始集合，下午2到3時許陸續抵達武漢天河機場，原CI542華航班機，預計傍晚5時30分起飛，但因有18人拒絕配合檢測、11人未報到，延誤近4個小時，登機後還發生先有1人因體溫過高被請下機，後又有一名女乘客高溫37.1度，一家三口下機情況。

因此，華航包機最後於10日晚間9時43分起飛，並於深夜11時37分降落台灣機場，旅客數為169人，較預計202人減少33人。

東方航空包機部分，由於檢疫需要和2包機時間間隔要求，旅客直至11日半夜1時20分左右，才開始進行登機作業，並於02時08分，較計劃時間延誤近8個小時後起飛，期間更一度傳出「東航拒穿防護服」爭議，所幸後來經《ETtoday新聞雲》查證現場情況，東航於登機前通知台灣民眾已備妥300套防護衣，提供使用，待專機於清晨04時08分降落後，也發現人員均有穿著藍色防護衣。

根據國境單位統計，東航包機旅客數為192人，也較原預計205人減少13人。因此，總計兩架包機共載回361位滯留台人，較原訂407名搭機乘客少46位。相關人士表示，這是因為兩架包機都有部分未報到、或因檢疫問題無法搭機，使得返台人數比原先規劃人數少，但具體情況和確切數字，仍待中央流行疫情指揮中心公布。

▼第一架華航班機進入機棚關門檢疫情況。（圖／記者林敬旻攝）

▼武漢台商包機返台，東航班機救護車駛離。（圖／記者邱中岳攝）

▼東航包機抵達後，指揮官陳時中又現身了，整夜兩包機均親赴現場坐鎮指揮。（圖／記者游宗樺攝）

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