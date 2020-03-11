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拼命部長！東航192台人等7hrs武漢飛抵國門　陳時中04:17又現身了

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記者趙蔡州／綜合報導

滯留湖北第2批台灣人，10日晚間分別搭華航、東航回台，第一班華航專機因為檢疫、乘客體溫過高等問題延誤起飛。第二班東航專機直到11日2時08分才起飛，總共有192人登機，04時15分降落桃園機場，比原本預計的抵達時間延誤了7小時，指揮官陳時中1時左右離開後，4時17分（間隔3小時）坐車再次現身桃機。

▲▼東航包機，陳時中又現身了。（圖／記者游宗樺攝）

 ▲東航192台人等7hrs武漢飛抵國門，陳時中04:17又現身了。（圖／記者游宗樺攝）

事實上，航班號MU7871東方航空A330班機，10日傍晚就已經抵達武漢天河機場準備，原計畫的起飛時間為10日18時30分，但因為第一架華航包機的檢疫需要，導致起飛時間延宕，加上兩架包機的間隔時間考量，MU7871班機才會延後7小時。

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▲武漢台商專機返台，第一架華航班機進入機棚關門檢疫。（圖／記者林敬旻攝）

▲第一架華航班機進入機棚關門檢疫。（圖／記者林敬旻攝）

值得注意的是10日晚間曾傳出消息，指東方航空一度不配合我檢疫要求，未要求登機人員穿防護衣，認為戴口罩即可。經《ETtoday新聞雲》詢問現場情況，民眾反映當時他們都還未登機，一直到現在11日半夜還在等待，並於稍早收到東航人員通知，已經備妥300套防護衣，提供台灣民眾使用的消息。

▲武漢台商專機返台，東方航空班機降落。（圖／記者林敬旻攝）

▲武漢台商專機返台，東方航空班機降落。（圖／記者林敬旻攝）

第一架華航包機原本預計10日下午5點從武漢起飛、晚間7點45分降落桃園機場，總共載回202人，後因18人未配合檢疫、11人未報到，4人因體溫異常因素下機，最後乘客數量修正為169人，延後至晚間9點43分起飛，11時37分抵達台灣。

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