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快訊／首爾客服中心增至90例！　南韓昨添242例「累計7755確診61死」

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▲▼ 南韓防疫人員進行消毒。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 南韓防疫人員進行消毒。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

《韓聯社》11日上午最新報導指出，南韓當地時間10日整天共新增242起新冠肺炎（COVID-19）確診病例、6例死亡個案及41人解除隔離。加上今早新增的1起死亡，截至目前全境累計7755人感染，其中61人死亡及288人治癒。

新增的242例中大邱佔131例，首爾52例，慶尚北道18例，仁川及京畿道各12例，忠清南道8例，釜山、世宗及忠清北道各2例，蔚山、江原道及慶尚南道各1例。

南韓全境共21萬4640人已接受新冠病毒篩檢，除去已確診的7755人，有19萬6100人檢測呈陰性，其餘18540人還在等待結果。

首爾九老區KOREA辦公大樓11樓電話客服中心發生首都圈最大規模群聚感染事件，截至10日晚間包括員工家屬共64人染病。根據今早首爾市長朴元淳記者會內容，截至午夜已增至90例，其中62人住在首爾，13人住在京畿道，15人住在仁川。

當局取得11樓207名員工名單，發現其中有2人為新天地教徒，篩檢結果均為陰性，仍在確認感染途徑是否與他們有關。至於同棟大樓7至9樓同為客服中心的505名員工，已經全員送檢。

朴元淳也提到，全國共有745家電話客服中心，光是首爾就有417家。由於多名員工擠在狹小空間內，不斷接聽電話，無法戴著口罩，形成病毒溫床，若業者不聽從政府建議，讓員工與彼此保持安全距離，可能下令停止營業。

►客服中心3天爆64例！首爾最大規模群聚感染　2百人不戴口罩狂接電話惹禍

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