「吃飯配手機最危險」　醫曝到家第一件事：別讓手機成為病毒傳播媒介

▲防疫期間iPhone如何清潔？蘋果官網祭消毒指南。（圖／記者邱倢芯攝）

記者陳俊宏／綜合報導

新冠肺炎疫情（COVID-19）持續，民眾除了勤洗手、戴口罩外，替經常接觸的物品妥善消毒也是關鍵之一。重症醫師陳志金就特別提醒，別讓手機成為病毒傳播媒介，「個人覺得吃飯配手機最危險。」

陳志金10日在臉書說，手機容易沾黏細菌、病毒，「可能是我們防疫的死角」；Apple特別公告其手機可用70%酒精或Clorox消毒巾擦拭，包括螢幕跟背面，但勿用漂白水擦拭，也不要讓孔洞進水。

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陳志金指出，個人覺得吃飯配手機最危險，邊滑手機邊摳鼻孔也是，當然手機也不能借別人用，「我到家第一件事情就是先用酒精擦拭手機，然後再用肥皂洗手，別讓手機成為病毒傳播媒介。」

▼陳志金認為，吃飯配手機最危險。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

對於疫情延燒，蘋果更新美國官網的《如何清潔Apple產品》頁面，添增「在我的Apple產品上使用消毒劑是OK的嗎？」區塊，內容指出，用戶可使用70%異丙醇（isopropyl alcohol），或高樂氏（Clorox）消毒紙巾輕輕擦拭產品堅硬、無孔的表面，如螢幕、鍵盤或其他外殼等。

不過，蘋果也指出，此處的「表面」不包括織品或皮革類，也警告用戶勿使用漂白劑來擦拭產品，也避免使開孔處潮濕，或將產品浸入任何清潔劑中。