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新冠肺炎「真相起源」後悔沒堅持踢爆　發哨人女醫：急診日接1523病人

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記者黃翊婷／綜合報導

武漢市中心醫院已有4名醫師感染新冠肺炎（COVID-19）離世，其中一人是被外界封為「吹哨人」的眼科醫師李文亮。而傳聞是疫情初期「發哨人」的醫師艾芬，日前接受大陸雜誌《人物》的專訪，內容提到她很後悔當時沒有選擇繼續發聲；不過，該雜誌的微信公號已在10日將文章刪除，僅剩下網路上的截圖流傳。

新冠肺炎發哨人艾芬。（圖／翻攝自微博／長沙晚報）

▲艾芬一度被謠傳感染新冠肺炎，但她本人已出面澄清。（圖／翻攝自微博／長沙晚報）

艾芬是武漢市中心醫院的急診科主任，雜誌《人物》3月號的封面故事就是「武漢醫生」，她同意接受專訪的時間點是3月1日的凌晨5時許，大約半小時後，同事甲狀腺乳腺外科醫師江學慶就因為感染新冠肺炎病逝。時間拉回2019年12月30日，當時艾芬拿到一份不明肺炎病人的病毒檢測報告，並圈出「SARS冠狀病毒」等字，後來有同為醫師的朋友問起，於是順手拍了張照片回覆，沒想到卻被當成是傳播謠言的源頭，受到醫院紀委約談、嚴厲斥責。

「我是發哨子的人。」艾芬認為自己並不是吹哨人，當時受到院方約談，要求回去之後向科室的200多人一一口頭轉達，不能發微信、簡訊講這件事，只能當面聊或者打電話，但不可以說出關於肺炎的任何事情，連對家人都不能說，她當下整個人都傻住了，「他（約談人員）不是批評個人工作不努力，而是好像整個武漢市發展的大好局面被我一個人破壞了」，事實上，當晚回家她馬上向家人說明狀況，並叮嚀不要去人多的地方，出門要戴口罩。

▲▼李文亮。（圖／達志影像／美聯社）

▲李文亮被稱為是疫情的吹哨人。（圖／達志影像／美聯社，下同）

艾芬坦言，約談事件對自己的打擊非常大，但能做的也只是加強防護，急診科人員從2020年1月1日開始戴口罩上班，同年9日有位病人對著醫護人員狂咳，當時外界都說沒有人傳人的可能，她還是勸大家要加強防護，後來病人越來越多、傳播區域半徑越來越大，「很多時候我在想，如果他們當時不那樣訓斥我，心平氣和地問一下這件事情的來龍去脈，再請別的呼吸科專家一起溝通一下，也許局面會好一些。」

艾芬在專訪中多次談到「後悔」，「早知道有今天，我管他批評不批評我，我到就到處說，是不是？」對於同事李文亮病逝的消息，自己也是大吃一驚，「事情發展到這一步證明李文亮是對的，他的心情我非常能理解，可能跟我的心情一樣，不是激動、高興，而是後悔，後悔當初就應該繼續大聲說。很多很多次我都在想，如果時間能夠倒回來該有多好。」

▲▼武漢肺炎疫情擴散。（圖／達志影像／美聯社）

▲艾芬回憶，疫情爆發期間急診科接到的病人是往常的3倍。

艾芬透露，1月21日醫院急診科就接了1523位病人，是往常的3倍，其中發燒的有655人，大廳裡、搶救室都是病人，那段時間急診科的狀況，經歷過的人一輩子都忘不了，甚至會顛覆人生觀，「2月17日我收到一條微信，是那個朋友傳給我的，他跟我說對不起，我說，幸好傳出去了，及時提醒一部分的人。畢竟他如果不傳出去，可能就沒有李文亮他們這8個人，知道的人可能就會更少。」

然而，這篇寫滿醫護人員心聲的文章，公開不久就從雜誌的微信公號上被移除，陸媒幾乎都沒有相關報導，只剩下部分截圖仍在網路上流傳。

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