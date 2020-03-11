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新冠病毒患者排毒期間「最長37天」　高死亡風險因素曝光！

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▲▼武漢肺炎,北京地鐵站。（圖／達志影像／美聯社）

▲新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

國際醫學期刊《柳葉刀》9日刊登中國醫生最新研究，首次描述了新冠肺炎進展的全貌。新冠肺炎住院患者的病毒排毒時間比預期的要長，平均時間為20天，最長達37天，並且在54名非存活者中直至死亡都可以檢測到病毒。

根據彭湃新聞報導，該研究由中日友好醫院副院長曹彬領銜，包含武漢金銀潭醫院博士劉志波等人共同完成。研究患者死亡的臨床過程及危險因素的追蹤研究，首次描述了新冠病毒排毒的新數據，涵蓋了191名確診患者（137人出院，54人死亡）。

研究中發現，年齡大、有敗血症症狀、入院時有凝血問題是與新冠狀病毒高死亡風險相關的關鍵危險因素。這項新研究首次檢查與住院的成年人最終出院或者死亡結局有關的嚴重疾病和死亡的危險因素。191例患者中，137例出院，54例在醫院死亡。作者指出，對他們發現的解釋可能受研究樣本量的限制。

▲圖中顯示了倖存的和死亡的新冠肺炎住院患者的主要症狀、結局和病毒排毒時間等臨床病程。還有主要症狀的中位持續時間、並發症的開始時間和結果。。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲圖中顯示了倖存的和死亡的新冠肺炎住院患者的主要症狀、結局和病毒排毒時間等臨床病程。還有主要症狀的中位持續時間、並發症的開始時間和結果。。（圖／翻攝自澎湃新聞）

這些數據顯示，存活者的病毒排毒平均持續時間為20天（從8到37天不等），長時間的病毒排毒代表患者仍可能能傳播新冠病毒，但作者表示，病毒排毒的持續時間受疾病嚴重程度影響，並注意到該研究中的所有患者均已住院，其中三分之二的患者合併了嚴重或重大疾病。此外，受到呼吸道標本收集頻率低和樣本中缺乏可測量的遺傳物質檢測的限制。

倖存者的發燒平均時間約為12天，與非倖存者相似。但是倖存者的咳嗽可能會持續很長時間，45％的倖存者在出院後仍會咳嗽。在倖存者中，呼吸困難（呼吸急促）將在約13天后停止，但會持續到非倖存者死亡。這項研究還說明了發生不同併發症的時間，如敗血症，急性呼吸窘迫綜合徵（ARDS），急性心臟損傷，急性腎臟損傷和繼發感染。

▲新冠病毒,大陸,隔離,新冠肺炎,武漢肺炎 。（圖／路透社）

研究人員比較了出院的倖存者和非倖存者之間的臨床記錄、治療數據、實驗室結果和人口統計學數據，觀察比較住院期間的症狀，病毒排毒和實驗室檢查結果的臨床過程（例如，血液檢查，胸部X光檢查和CT掃描），並使用數學模型檢查了危險因素與醫院死亡有關。

研究指出，患者平均為中年（中位年齡56歲），大多數為男性（62％，119例患者），大約一半患有潛在的慢性疾病（48％，91例患者），最常見的是合併有高血壓（30%，58例患者）和糖尿病（19％，36例）。

從發病開始，患者的平均出院時間為22天，平均死亡時間為18.5天。與倖存者相比，死亡患者的年齡更大（平均年齡為69歲vs 52歲），並且在順序性器官衰竭評估(SOFA)中得分較高，入院時敗血症和d-二聚體蛋白的血藥濃度升高（凝血指標）。

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