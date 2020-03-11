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冬衣別收！下波水氣連下2天雨時間曝　「強冷空氣南下大降溫」凍3天探10度

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▲下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車（圖／李毓康記者攝）

▲周五、周六又是水氣比較多的時間。（圖／資料照／李毓康記者攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員陳伊秀表示，今天（11日）東北季風影響，清晨最低溫出現在桃園市茶改場的13.6度；周五另一波鋒面通過、周六華南雲雨區東移，水氣比較多，除南部平地之外都有雨。天氣風險公司總經理彭啟明提醒，周六、周日和下周一可能會有比較明顯的冷空氣直衝下來，「冬衣一定還是要保留著，不要現在全部換夏裝。」氣象專家吳德榮也說，下周一清晨冷空氣加上輻射冷卻效應，氣溫有短暫觸及「強烈大陸冷氣團」定義機率，中部以北部分平地最低溫亦將降至10度左右。

陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今晨各地低溫約15到19度，水氣比較少，僅東半部和各地山區有局部降雨，其他地區以多雲為主；今白天高溫稍回升，北部、東半部約20到22度，中南部約25到26度。

請繼續往下閱讀...

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

陳伊秀說，周四東北季風減弱；周五鋒面通過，水氣比較多，除了南部平地沒局部降雨外，其他地區都有局部短暫雨；周六又有華南雲雨區東移，水氣依舊比較多，中部以北、東半部和南部山區有雨；周日、下周一水氣較少，僅花東有局部雨，其他地區為多雲到晴。

陳伊秀表示，下波冷空氣比這波稍微強一些，周六東北季風或大陸冷氣團南下，影響到下周一清晨，最冷時間點預估落在周日清晨和下周一清晨，北部低溫約13、14度，中南部約16到18度，東半部約15、16度；下周二白天冷空氣減弱，溫度稍回升。

彭啟明指出，這兩天降溫沒特別低，主要是溫度的落差，要很冷可能是周六、周日那一波；周三、周四回溫到周五，周六、周日和下周一可能會有比較明顯的冷空氣直衝下來，再密切注意觀察，「冬衣一定還是要保留著，不要現在全部換夏裝。」至於天氣方面，他說，周四有些水氣接近，北部可能偶陣雨；周五晚間另一波鋒面又報到，影響到周六。

▼台北市未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，周五下午起至周六下午另一波鋒面通過，強冷空氣緊接南下，中部以北明顯降雨，南部亦有局部降雨的機率，各地氣溫驟降；周六下午起濕冷轉乾冷；周日、下周一各地晴朗穩定，白天陽光下舒適，早晚氣溫皆很低；下周二冷空氣減弱，各地晴朗、持續回暖，白天微熱早晚涼。

吳德榮說，下周一清晨冷空氣加上輻射冷卻效應，氣溫有短暫觸及強烈大陸冷氣團定義（台北市氣象局測站≦12度）的機率，中部以北部分平地最低溫亦將降至10度左右；模式雖還會再微調，但這波強度明顯比上波強，不致有太大的改變，未來一周仍是乍暖還寒的型態，要多注意天氣變化。

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冬衣別收！下波水氣連下2天雨　「強冷空氣南下大降溫」3天探1
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